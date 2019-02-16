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Vodafone TV’den 3 yeni içerik

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, açıklamalarda bulundu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:17
Vodafone TV’den 3 yeni içerik

Sosyal medya hesaplarından “People Are Awesome”, “The Pet Collective” ve “Fail Army”, lineer yayınlarıyla Türkiye’de ilk kez ve sadece Vodafone TV’de ekrana gelecek.

Vodafone TV Full Paket kullanıcıları, tüm dünyanın merakla takip ettiği bu üç kanalı internetlerinden yemeden seyredebilecek. 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, günümüzde internet kullanımının artmasıyla video ve TV izleme alışkanlığının da dijitale kaydığını belirterek, “İzleyicilerimize, sıra dışı işler yapan insanların hikayelerinden sevimli hayvan dostlarımızın en komik videolarına kadar çeşitlenen renkli bir içerik yelpazesi sunacağız” dedi.


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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:17
  1. People Are Awesome
  2. The Pet Collective
  3. Fail Army
  4. Vodafone TV’
  5. Vodafone
  6. Engin Aksoy

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