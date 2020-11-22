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Ekonomi Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu’na gümüş ödül
Ekonomi

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu’na gümüş ödül

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel: - "Vodafone olarak, sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Amacımız, sektörümüzde sürdürülebilir dönüşüme öncülük etmek"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:50:15 -
Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu’na gümüş ödül

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, bu yıl 10’uncusunu yayınladığı ve dijital bir anlayışla hazırladığı “2020 Sürdürülebilirlik Raporu” ile, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi’nin (League of American Communications Professionals-LACP) düzenlediği 2020 Inspire Ödülleri “Kurumsal Yayın” kategorisinde Gümüş Ödül aldı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Şirket, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Vodafone Türkiye’nin 1 Nisan 2019–31 Mart 2020 mali yılı boyunca çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel konulardaki uygulamalarını ve performansını şeffaf bir şekilde paylaştığı “2020 Sürdürülebilirlik Raporu”, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi’nin düzenlediği 2020 Inspire Ödülleri “Kurumsal Yayın” kategorisinde Gümüş Ödül’e layık görüldü.

“Vodafone Türkiye 2020 Sürdürülebilirlik Raporu”, ilk etki, anlatım, görsel tasarım, yaratıcılık, mesaj netliği, algılanan uygunluk gibi kriterler göz önüne alınarak yapılan değerlendirme toplam 97 puan aldı. Rapor ayrıca, LACP Spotlight ve Inspire Ödülleri’ne başvuran 500’ü aşkın rapor arasında ilk 100’e girdi.

- "Raporumuzu dijital bir anlayışla hazırladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone olarak, sürdürülebilirliği iş yapma biçimlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız, sektörümüzde sürdürülebilir dönüşüme öncülük etmek. ‘Amaç odaklı bir şirket’ olarak, sürdürülebilirlik yol haritamıza uygun aksiyonlar almaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı tam 10 yıldır kamuoyu ile düzenli bir biçimde ve gönüllü olarak şeffaflıkla paylaşıyoruz. Son raporumuzda, ana değer alanlarımız olan dijital toplum, kapsayıcılık ve çevre konularında hedeflerimizi ve performansımızı nasıl yönettiğimizi aktardık. Raporumuzu dijital bir anlayışla hazırladık. Çok sayıda video ve web sayfasına link vererek, ayrıca metinleri görsel video içeriklerle birleştirerek interaktif bir rapor oluşturduk. Raporumuzun, dünyanın sayılı ödül programlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi’nde ödül almasından son derece mutluyuz. Vodafone olarak, sürdürülebilirliği temel iş stratejimizin bir parçası olarak görmeye ve 2025 hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz.”

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