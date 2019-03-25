Vodafone, teknoloji ve çözümlerini ekonomi zirvesinde tanıttı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, iş, siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yeni teknoloji ve çözümlerini tanıttı.

Vodafone'un açıklamasına göre, şirketin yeni teknoloji ve çözümlerini tanıttığı standı, zirve boyunca iş ve siyaset dünyasının liderlerinden yoğun ilgi gördü.



Zirve kapsamında 5G şebekesine bağlanan Vodafone, Huawei tarafından sağlanan 5G test şebekesi teknolojisi ile Türkiye'de ilk kez 3.5 GHz spektrum bandında 5G sabit kablosuz erişim (Fixed Wireless Access-FWA) sağladı. Vodafone'un Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeki standını ziyaret eden katılımcılar, Arnavutluk-Türkiye maçı ile CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko maçlarını 5G hızında canlı izledi.



Stantta yer alan Dijital Duvar sayesinde Vodafone'un Nesnelerin İnterneti (IoT), akıllı şehirler, sabit servis çözümleri ve İTÜ Vodafone Future Lab hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçiler, 5G Artırılmış Gerçeklik (AR) masasında ise, yakında hizmete girecek 5G dünyasını tablet aracılığıyla deneyimleme fırsatı buldu.

Ziyaretçiler, Artırılmış Gerçeklik ile geliştirilmiş şehir modeli üzerinden, geleceğin endüstrisi, geleceğin tarımı, geleceğin taşımacılığı, geleceğin sağlık hizmetleri ve geleceğin stadyumu gibi 5G senaryoları üzerinden geleceğin akıllı dünyası ile eş zamanlı olarak etkileşime girdi.

Akıllı Şehir enstalasyonu sayesinde ise ziyaretçiler Sanal Gerçeklik (VR) uygulaması üzerinden, akıllı çöp toplamadan akıllı toplu ulaştırmaya, akıllı aydınlatmadan akıllı şehre entegre otonom araca kadar birçok konuda fikir sahibi oldu.

Vodafone’un geleceği gözler önüne seren standının ilgi odaklarından biri de Vsmart Veysi isimli Promobot oldu. Ziyaretçiler, insanları tanıyan ve hatırlayan, konuşma akışına ve ses komutlarına göre hareket eden, konuştuğu kişinin cinsiyetini ve yaşını belirleyen Promobot'a büyük ilgi gösterdi. Vodafone standında ayrıca, Giga Car otonom araçla, akıllı şehirlerle entegre bir gelecekte sürücüsüz araç kullanma, akıllı park sistemi, arabadan online toplantıya katılabilme gibi katma değerli ulaşım çözümleri de tanıtıldı.





- "Geleceğin çözümlerinin gördüğü büyük ilgiden mutluyuz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dijitalleşmeyle birlikte hayatı kolaylaştıran geleceğin çözümlerinin gördüğü büyük ilgiden mutlu olduklarını bildirdi.

Zirve boyunca büyük ilgi gören stantları sayesinde dijitalleşmenin, geleceğin yaşamını nasıl şekillendireceğini katılımcılara göstermek istediklerini aktaran Şahin, hem 5G ve akıllı şehirlerin sağladığı kazanımlar hem de bu alanlarda üzerinde çalıştıkları çözümler konusunda ziyaretçilerin fikir sahibi olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Şahin, ziyaretçilerin bir yandan 5G teknolojisini, diğer yandan geleceğin akıllı şehirlerinde ulaşım, altyapı, trafik, enerji yönetimi gibi konularda sanal gerçeklik deneyimi yaşadığını anlattı.

Ayrıca nesnelerin interneti, makineler arası iletişim, bulut, sabit ve mobil iletişim altında topladıkları çözümlerini de iş ortaklarına sergileme fırsatı bulduklarını kaydeden Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer yandan, kurduğumuz mobil 5G sahamızla da katılımcılara geleceğin teknolojisini ve deneyimini yaşatmak istedik. Bu kapsamda, 5G teknolojisi ile hayata geçecek uygulamalardan biri olan ve zirveye özel sağladığımız 3.5 GHz spektrum bandında Türkiye'nin ilk 5G sabit kablosuz erişimi (FWA) ile de misafirlerimize milli maç izleme deneyimini 5G hızında ve ultra düşük gecikme ile yaşatarak Türkiye'de yine bir ilke imza attık. Vodafone olarak, 5G teknolojisiyle hayata geçecek pek çok yeniliği Türkiye'de sunmaya devam edeceğiz."