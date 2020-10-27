Vodafone ReWorld'e 121 takım başvurdu

İSTANBUL (AA) - Vodafone’un, e-atık sorununa sistemsel ve yenilikçi çözümler aramak amacıyla imeceLAB ve S360 yürütücülüğünde hayata geçirdiği açık inovasyon programı ReWorld'e başvurular tamamlandı.

Vodafone açıklamasına göre, 18-30 yaş arasındaki üniversite veya yüksek lisans öğrencileri, yeni mezunlar ve genç profesyonellerin katılımına açık olan programa, Türkiye'den ve yurtdışından 121 takım halinde 447 kişi başvurdu.

Takımlar "E-atık sorununa nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?" sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirecek. ReWorld kapsamında kuluçka programına seçilen fikirler, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi sertifikalı Sürdürülebilirlik Liderliği Programı'na katılım hakkı kazanacak. Ayrıca, kuluçka programına seçilen takımlara Girişimcilik Koçluğu verilecek ve fikirlerini geliştirmeleri için destek mahiyetinde tohum yatırımı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone olarak, yaptıkları her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, "Bu inançla, tüm dünyaya bir söz verdik. 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyada en hızlı artış gösteren atık kollarından biri olan e-atıkların, doğru yönetilmediğinde hem çevreye hem de insan sağlığına büyük zarar verdiğini aktaran Süel, şunları kaydetti:

"Bu tespitten hareketle hayata geçireceğimiz ReWorld açık inovasyon programı ile e-atık konusunda çok paydaşlı bir çözüm ortamı oluşturmak istiyoruz. Programımıza Türkiye'den ve yurtdışından 121 takım halinde 447 gencimiz başvurdu. Bu gençler, e-atık sorununa çözüm arayacakları kapsamlı bir süreçten geçecekler. Gençlerin katılımıyla oluşacak kolektif etkiye inanıyoruz. Takımlarımıza başarılar diliyoruz."





- Geri kazanım projeleri ağırlıkta





Açıklamada verilen bilgilere göre, Vodafone ReWorld programına 20 yaş ve üstü katılımcıların ilgisi daha fazla oldu. Başvuranlar arasında yüzde 58 ile kadınların ağırlıkta olduğu görülürken, başvuranların yüzde 75'inin lisans derecesine sahip olduğu kaydedildi. Programa en çok yüzde 42 ile geri kazanım projeleriyle başvuru oldu.

Bunu yüzde 30 ile kamuoyu farkındalığı ve yüzde 28 ile yaşam döngüsü uygulamaları takip etti. Türkiye'den 34 şehirden başvuru yapılan programa, yurtdışından ise Estonya, Almanya, İtalya ve ABD'den başvuru oldu.



ReWorld programına yapılan başvurular, seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Seçilecek 15 takım, 2 ay boyunca sistemsel düşünce, döngüsellik ve insan odaklı tasarım gibi eğitimler alırken, e-atık konusu ile ilgili Türkiye'den ve dünyadan alanında uzman isimlerle online seminer ve söyleşilerde bir araya gelecek.

Katılımcılar, süreçte sağlanan mentorluk desteği ile farklı disiplinlerden 80'i aşkın mentorla görüşerek projelerini ilerletme imkanı bulacak. Ayrıca, ön kuluçka süreci sonunda seçici kurul tarafından seçilecek 4 takım, kuluçka sürecine dahil edilecek ve projelerini geliştirmelerine katkı sağlayacak çeşitli eğitim ve ödüllerin sahibi olacak. Tüm süreç, dijital platformlardan online olarak yürütülecek.



Sürece rehberlik edecek ve takımları seçecek olan seçici kurul için, elektronik atık konusu ile ilgili kamu, akademi ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarından konunun uzmanları ile özel sektörden ve medyadan sosyal ve çevresel meselelere duyarlı, girişimcilik, inovasyon, sosyal etki gibi çeşitli uzmanlıkları bulunan yetkin kişiler bir araya gelecek. Her bir jüri üyesinin mesele üzerine getirdiği perspektif ile bütüncül bir yaklaşım yakalanacak ve belirlenen farklı kriterlerle takımlar değerlendirilecek.