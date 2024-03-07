Vodafone Pay’e TR Karekod ile ödeme özelliği geldi!

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart’tan oluşan Vodafone Pay ürün ailesini yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Buna göre, desteklenen POS cihazlarından TR Karekod (QR) ile gerçekleşen fiziksel alışverişlerde POS cihazındaki karekod Vodafone Pay uygulamasından okutularak ödeme saniyeler içinde tamamlanabiliyor. Diğer yandan, Vodafone Pay’in TR Karekod ile ödeme özelliği için düzenlenen kampanyada, TR Karekod ile ilk yapılan harcama tutarının %20’si nakit iade ediliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone Pay olarak, telekomünikasyon ve fintek sektörlerinin güçlü yanlarını bir potada eriterek müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz. 12 yaş üstü herkesin operatörden bağımsız olarak dakikalar içinde kayıt olabileceği Vodafone Pay ile finansal işlemler çok daha kolay ve güvenli yapılabiliyor. İnovatif çözümlerle müşterilerimize ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında farklılaşmış deneyimler sunduğumuz Vodafone Pay’e TR Karekod ile ödeme özelliği ekledik. Bugün, toplam POS’ların yaklaşık %80’ini karekod destekleyen POS’lar oluşturuyor. Türkiye’deki tüm ATM’lerden para çekerken temassız işlem kolaylığı sağlayan TR Karekod ile hızlı ve güvenli şekilde nakit çekme işleminizi tamamlayabilirsiniz. Desteklenen POS cihazlarından TR Karekod ile gerçekleşen fiziksel alışverişlerde POS cihazındaki karekodu Vodafone Pay uygulamasından okutarak saniyeler içinde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Vodafone olarak, mobil finansal hizmetler alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Para çekme ve ödeme için kullanılabiliyor

Vodafone Pay’in TR Karekod ile ödeme özelliğinden yararlanmak için müşterilerin öncelikle Vodafone Pay uygulamasına giriş yapması gerekiyor. Müşteri, ana sayfadaki QR butonuna tıkladıktan sonra, yapmak istediği işlemi (QR ile para çekme ya da QR ile ödeme) seçiyor. Para çekme seçeneği seçildiyse, işlem yapılması istenen kart ve çekilmek istenen tutar belirlenerek akış tamamlanıyor. QR ile ödeme seçeneğini seçen kullanıcı, kamera izinlerini verdikten sonra POS cihazında çıkan karekodu okutarak ödeme işlemini tamamlıyor.

Toplam kullanıcı sayısı 5 milyon

12 yaş üstü herkes kullandığı operatörden ve banka müşterisi olup olmamasından bağımsız olarak Vodafone Pay Uygulaması’nı kullanabiliyor ve fiziksel Vodafone Pay Kart sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, sanal ve fiziksel Vodafone Pay Kart’lara Vodafone Pay Uygulaması ile, banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM’lerinden para yükleyebiliyor; banka kartlarını Vodafone Pay Uygulaması’na tanımlayabiliyor; 7/24 anında para transferi gerçekleştirebiliyor; bakiye yüklenmiş fiziksel Vodafone Pay Kart’ını kullanarak tüm ATM’lerden 7/24 anında para çekebiliyor. Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 5 milyona ulaştı.

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Harcadıkça kazanma imkânı

Vodafone Pay’in dönemsel kampanyalarıyla hediye bakiye kazanılabiliyor. Kampanyalardan yararlanmak için uygulama mağazalarından Vodafone Pay uygulamasını indirdikten sonra, fiziksel ya da sanal Vodafone Pay Kart edinilerek kartla alışveriş yapılabiliyor. Yüksek iade oranlarına sahip olan Vodafone Pay Kart, harcadıkça kazanma imkânı sunuyor.