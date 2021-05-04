Vodafone kullanıcıları çok dertli

Abonelerden gelen yakınmalar giderek artıyor. Vodafone müşterilerinin internette yer alan (www.sikayetvar.com) şikâyetleri şu şekilde:

ALI: “Defalarca hizmet kalitesinin yetersizliğiyle ilgili yaptığım şikâyetlerde bölgede yenileme çalışması ihtiyacı olduğu yatırım yapılacağı söyleniyor. Ben aylardır yetersiz olduğunu söylediğim hizmete fatura adı altında zoraki ödeme yaptırılıyorum. Firmadan ayrılmak istiyorum ve taahhüt gereği bende.”

MURAT: “Türkiye’nin en büyük telefon operatörlerinden biri olarak uygulamanız hatalarla dolu. İşlem yapılmıyor, TL yükleme ekranı bile bazen açılmıyor. Hediye çarkı çeviriyorum ancak ‘Şu an hizmet sunuyoruz’ diye uyarı veriyor. Bu kadar rezil bir hizmet olamaz. Müşteri hizmet kalitesi çok düşük.”

MÜCAHIT: “Halen tarafıma dönüş yapılmadı. Müşteri hizmetleri kalitesi sıfır Vodafone. net de mağdur etti, Vodafone da mağdur etti artık Vodafone’la işim olmaz.”

BTK da uyarmıştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) da geçen sene internet servis sağlayıcı kalitesindeki düşüş nedeniyle Vodafone’u yazılı olarak uyarmıştı.