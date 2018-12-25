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Vodafone, kodlama eğitimlerini Türkiye’nin dört bucağına taşıdı

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, 2018’de 6 bin kilometrenin üzerinde yol kat ederek 13 ilde 3 bin 700 çocuğa ulaştı.

25 Aralık 2018 Salı 12:37
Vodafone, kodlama eğitimlerini Türkiye’nin dört bucağına taşıdı

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliği ile hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında yola çıkan Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, 2018’de 6 bin kilometrenin üzerinde yol kat ederek 13 ilde 3 bin 700 çocuğa ulaştı. Bu illerde yaklaşık bir hafta kalan tırda, yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara her gün 2 ayrı seansta 4’er saatlik kodlama eğitimleri verildi.

2 yılda 25 bin çocuğa ulaştı

Tüketen değil üreten bir nesil istediklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Dr. Hasan Süel, “Projemizi iki yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Bu süreçte 25 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla, kodlama eğitimine ulaşmakta zorluk çeken sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara da bu fırsatı sunmak üzere bir eğitim tırıyla Anadolu turuna çıktık. Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak için köy köy, kasaba kasaba dolaştık” açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:37
  1. Türkiye Vodafone Vakfı
  2. Habitat Derneği
  3. Yarını Kodlayanlar
  4. Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı
  5. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Dr. Hasan Süel

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