Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone ile destek verdiği, Türkiye'nin ilk profesyonel espor ligi League of Legends'da yeni dönem başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapılan yeniliklerle önceki yıllara göre daha rekabetçi hale gelen Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2019 Kış Mevsimi 19 Ocak'ta başlayacak.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçları, bu yıl İstanbul Ataşehir’deki Watergarden'da açılacak Riot Games Espor Sahnesi'nde canlı ve seyircili bir şekilde yapılacak. Maçlar, LoLeSpor YouTube kanalından da canlı izlenebilecek.

Vodafone’un sunduğu Gamer Paketleri yeni sezonda da gençlerin yanında olacak. Ayda 18 liraya tekrar eden ve haftada 10 liraya tekrar etmeyen paketler halinde sunulacak.

Gamer Paketleri ile esporsever gençler, lig maçlarını ve oyun videolarını internetten yemeden izleyebilecek, ayrıca, mart sonuna kadar sürecek yarışmaya katılarak 3 Monster oyun bilgisayarından birini kazanma şansı elde edecek.





- FreeZone ayrıcalıkları devam edecek





Gamer Paketi sahipleri, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçlarını LoleSpor YouTube kanalından internetinden yemeden izleyebildikleri gibi bu maçların başka bir yerde bulunamayacak özel görüntülerini Vodafone FreeZone YouTube kanalından da takip edebiliyor. Ayrıca, hem kış hem de yaz ligi finallerini yerinde izleme ve sevdikleri espor oyuncuları ile tanışma fırsatı için çekiliş hakkı kazanabiliyor. Vodafone FreeZone sosyal medya hesaplarını takip ederek Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne özel avantaj ve kampanyaların olduğu yarışmalara katılabiliyor.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2019 Kış Mevsimi ile birlikte formatta bazı değişiklikler de yapıldı. Buna göre, ligde 8 yerine 10 takım yer alacak ve ligden düşme olmayacak. Böylece, 3 yıl boyunca aynı takımlar ligde oynamaya devam edecek. Bu sayede, daha sürdürülebilir ve gelişime açık bir lig formatı hayata geçirildi.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi’nde mücadele edecek takımlar 1907 Fenerbahçe, Bahçeşehir SuperMassive, Beşiktaş, Bursaspor Esports, Dark Passage, Galacticos, Galatasaray Esports, HWA Gaming, Royal Youth ve Team Aurora olarak belirlendi.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde bir alt lig olan Yükselme Ligi de kaldırıldı. Artık, her takımın yedek ve genç yetenek olarak tanınan oyuncuları, aynı takımların isimleriyle Akademi Ligi’nde maç yapmaya devam edecek.

Akademi liginde oynayan bir oyuncu Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde oynama hakkı da elde edebilecek. Böylece genç oyuncular, klasik sporlarda olduğu gibi, rekabet halinde tecrübe kazanıp potansiyellerini gün yüzüne çıkarabilecek.

Ligde maçlar sadece cumartesi ve pazar günleri oynanacak ve her gün 5 maç olacak. Her takım birbiriyle 2 kere eşleşecek. Böylece, toplamda her takım 18 kere maç yapacak ve lig yine 9 hafta sürecek. Ardından, playoff'lar ve mevsim finalleri devam edecek.





- "Esporun en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne isim sponsoru olmamızla birlikte Gamer Paketleri ile esporseverlerin ve oyuncuların bu tutkularını en üst seviyede yaşayabilmelerine olanak sağlıyoruz. Gamer Paketleri ile internetinden yemeyen YouTube’un yanı sıra her ay efsane hediyeler kazanma şansı vererek gençlerin oyun deneyimini sınırsız yaşamalarını hedefliyoruz. Şampiyonluk Ligi’ne özel faydalar ve içerikler ile oyuncuların Vadi dünyasına daha fazla dahil olmasını sağlamak istiyoruz. Haftalık ve aylık alternatiflerle gençlerin bütçesine uygun daha geniş bir portföy sunarken, onlara mart sonuna kadar sürecek yarışmayla 3 Monster oyun bilgisayarından birini kazanma şansı da veriyoruz. Vodafone FreeZone olarak, tutku alanı espor olan gençlere destek olmaya devam edeceğiz."



