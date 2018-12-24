Vodafone, dijitalleşmeyi Türkiye’nin her yerine taşıyor

Vodafone Türkiye 2018 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı. Şirket, ülkenin her yerinde dijital dönüşüme liderlik ederken Dijitalleşme, Kadının Güçlenmesi, Gençlerin Becerileri ve İstihdamı ile Enerji İnovasyonu alanlarına odaklanacak. Rapora göre, 1 Nisan 2017 - 31 Mart 2018 döneminde şirketin taşıdığı veri miktarı yüzde 83 artarken sera gazı salımlarında yüzde 6 azalma sağlandı, böylece Vodafone Grubu’nun 2025’e kadar elektrik tüketiminde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş ve sera gazı salımlarında yüzde 40 azaltım hedefine katkı sağlandı.

30 milyarlık katkı bekleniyor

Aynı dönemde Vodafone Türkiye, 20 ilde 26.500’den fazla kadın kursiyere girişimcilik eğitimi verdi. “Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu” ile 30 büyükşehir belediyesinin akıllı şehir olması ve GSMH’ye yılda yaklaşık 30 milyar TL’lik katkı sağlanması hedefleniyor. İnovatif bir çözüm merkezi olan İTÜ Vodafone Future Lab’in her yıl en az 6 lisansüstü projeye ev sahipliği yapması amaçlanıyor.