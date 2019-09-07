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Vodafone ‘Çevik dönüşüm’ yolculuğunu iş dünyasıyla paylaştı

Vodafone Türkiye, 6 yıldır başarıyla sürdürdüğü Agile (Çevik) dönüşüm yolculuğunda edindiği bilgi ve deneyimleri paylaşmak üzere bir etkinlik düzenledi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:53
Vodafone ‘Çevik dönüşüm’ yolculuğunu iş dünyasıyla paylaştı

Dijitalleşme odağıyla birlikte çalışma şeklini de değiştiren Vodafone Türkiye, 6 yıldır başarıyla sürdürdüğü Agile (Çevik) dönüşüm yolculuğunda edindiği bilgi ve deneyimleri paylaşmak üzere bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 40 şirketten yaklaşık 100 iş insanını bir araya getirdi.

Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, Agile yaklaşımı kullanıp yaymaya büyük önem verdiklerini belirtti. Bu yaklaşımla organizasyonel olarak hız, esneklik ve verimlilik kazanmayı hedeflediklerini vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:

Agile, tüm ekosistemi dönüştürüyor. Bunu her şirket farklı uyguluyor. Prensipler elbette var ancak kültür adaptasyonu şirkete özgü oluyor. Bu düşünceyle Agile alanındaki bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla etkinlik organize ettik. Agile alanına dokunmuş ya da bu konuya ilgisi olan iş insanlarıyla birlikte ilham, fikir ve iletişim dolu bir gün yaşadık. Son derece olumlu ve yapıcı geri dönüşler aldık. Vodafone olarak, Agile dönüşüm yolculuğumuzun hikâyesini farklı şirketlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:53
  1. Dijitalleşme
  2. Vodafone Türkiye
  3. Agile (Çevik) dönüşüm
  4. Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram
  5. Agile yaklaşımı

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