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Vodafone 5 yılda 25 milyon $’lık fon toplayacak

Vodafone Grup Vakfı ve Girl Effect, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde bir rapor yayımladı.

12 Ekim 2018 Cuma 10:18
Vodafone 5 yılda 25 milyon $’lık fon toplayacak

Vodafone Grup Vakfı ve Girl Effect, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde bir rapor yayımladı. 25 ülkede, 13-19 yaş arası kızların mobil teknolojilere nasıl eriştiklerini ve bu teknolojileri nasıl kullandıklarını ortaya koyan rapora göre, toplumsal önyargılar kız çocuklarının mobil teknolojilere erişiminde en büyük engeli oluşturuyor.

5 milyon dolarlık katkı

Vodafone Grup Vakfı ve Girl Effect ayrıca 8 ülkede 7 milyon korunmasız kız çocuğunun mobil teknolojilerle desteklenmesi için 5 yılda toplam 25 milyon dolar fon oluşturulmasını hedefliyor. Hedeflenen katkının 5 milyon dolarlık kısmını Vodafone Grup Vakfı sağlayacak.

“Kız çocukları ihmal ediliyor”

Vodafone Grup Vakfı Direktörü Andrew Dunnett, “Kız çocukları ihmal ediliyor. Pek çok ülkede mobil teknolojilere erişim kız çocuklarının sağlığı, eğitimi ve gelişimi açısından önem taşıyor. Kız ve erkek çocukların mobil teknolojilere eşit erişime sahip olmadıklarını görüyoruz. Bu gerçekle yüzleşmeli ve kız çocuklarına sahip çıkarak ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler geliştirmeliyiz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:18
  1. Vodafone Grup Vakfı ve Girl Effect
  2. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
  3. Vodafone Grup Vakfı

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