VM Medical Park Mersin Hastanesinin hedefi; Akdeniz Bölgesinde referans hastane olmak

VM Medical Park Mersin Hastanesi Genel Müdürü Dr. İlker Yılmaz, Mersin’de her ay yaklaşık 10 bin hastaya hizmet verdiklerini belirterek, 30’un üzerinde branşa ek yakın gelecekte nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, tüp bebek, organ nakli gibi yeni branşlara yönelik hazırlıkları olduğunu söyledi. Yılmaz, “Hedefimiz, Akdeniz Bölgesi’nde referans hastane olmak” dedi.

VM Medical Park Mersin Hastanesi Genel Müdürü Dr. İlker Yılmaz, hastanede düzenlediği basın toplantısında, açılıştan bu yana geçen bir yıllık süreçteki çalışmaları ve geleceğe dönük hedeflerini değerlendirdi. Genel Müdür Yılmaz ve Başhekim Uzm. Dr. Neslihan Erçetin’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Mersin Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ile çok sayıda gazeteci katıldı.

“17 şehirde 31 hastaneyle yüksek kalitede sağlık hizmeti sunuyoruz”

Konuşmasına 24 Temmuz Basın Bayramını kutlayarak başlayan Genel Müdür Yılmaz, hastaneyle ilgili bilgi vererek, çalışmalarını anlattı. Yılmaz, Medical Park Mersin Hastanesi olarak bir yılı aşkın süredir, öncelikle Mersin olmak üzere çevre illerde yaşayan halka, ‘Herkes için sağlık’ sloganıyla yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Mersin hastanesinin, MLP Care grubun 31 hastanesinden en genci olduğunu vurgulayan Yılmaz, Mersin’de de sağlık alanındaki 25 yılda edindikleri bilgi ve birikimler ışığında ve aynı sorumluluk çerçevesinde çalıştıklarını dile getirdi.

“Halihazırda sektörde halka arz edilmiş tek sağlık networküyüz”

Bir yıllık süre içerisinde kurumsal yapılarıyla birlikte Mersin’e değer katan bir sağlık anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, şu an Türkiye’nin 17 şehrinde 31 Medical Park ve Liv Hospital hastanesiyle görev yaptıklarını belirterek, “Sadece yurt içinden değil, yurt dışından misafirlerimizi kabul ettiğimiz bir sağlık hizmeti sunumu yapıyoruz. Bu şekliyle Türkiye’nin en büyük sağlık networküyüz. Geniş bir coğrafyanın da sağlık hizmetini karşılayabilir bir anlayışla çalışıyoruz. Şubat 2018 itibariyle gerçekleşen halka arzla beraber de hem Türkiye’den hem de dünyadan yatırımcıların gözdesi olan bir grup konumunda sağlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halihazırda sektörde halka arz edilmiş tek sağlık networküyüz” diye konuştu.

Mersin hastanesinin, Antalya ve Tarsus’tan sonra bölgenin üçüncü hastanesi olarak hizmet verdiğini kaydeden Yılmaz, hastanenin üniversite işbirlikleri açısından da önemli bir altyapıya sahip olduğunun altını çizdi. Medical Park ailesiyle işbirliği içerisinde çalışan, kendi üniversiteleri olan İstinye ile Bahçeşehir, Altınbaş ve İstanbul Aydın üniversitelerinin tıp fakültelerinin işbirliği çerçevesinde grup çatısı altında yer aldıkları bilgisini verdi.

“Mersin hastanemizde her ay yaklaşık 10 bin misafirimizi ağırlıyoruz”

VM kısaltmasının ‘değer katan hizmet’ anlamına geldiğini vurgulayan Yılmaz, sağlık hizmet sunumuna değer katan bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdürme vizyonları olduğunu, Mersin hastanesi özelinde de bu çerçevede çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, “Grubun en genci olan Mersin hastanesi, genç ve dinamik olmasının yanı sıra son bir yılda gösterdiğimiz performansla şu anda her ay yaklaşık 10 bin misafirimizi hastanemizde ağırlıyoruz; tedavi ve tetkik süreçlerini beraber planlıyoruz. Çevre iller, Akdeniz Bölgesi ve yakın coğrafyalardaki ülkelerden de hasta kabul ediyoruz. Hastalarımızı en iyi koşullarda misafir edip, tedavilerini planlayıp, sağlıklı bir şekilde evlerine yolcu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz, Akdeniz Bölgesi’nde referans hastane olmak”

Her türlü güncel teknolojik donanıma sahip bir hastane yapısı içinde olduklarını dile getiren Yılmaz, bu kapsamda Akdeniz Bölgesi’nde referans hastane olma yönünde çalışma yaptıklarını açıkladı. Yılmaz, bu hedefe ulaşmak için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Hasta memnuniyeti odaklı bir yaklaşımın, her kademede verdikleri hizmetin ana çatısını oluşturduğunu kaydeden Yılmaz, “Misafir ettiğimiz her hastamız, bu anlayış içerisinde tüm tıbbi süreçlerine karşılık bulacak şekilde misafir ediliyor” dedi.

Mersin hastanesinin yaklaşık 36 bin metrekare kapalı alanda 6 ameliyathanesi ile 250 yatak kapasiteli olduğu bilgisini veren Yılmaz, şunları söyledi:

“Şu anda her geçen gün artan hasta teveccühü ve tercihleri dolayısıyla bu kapasitemizi günbegün dolduruyoruz. Yeni ve farklı branşlarımızla hizmet vermeye devam edeceğiz. 50 hekimle beraber yaklaşık 400 personelimizle kendi alanında uzman geniş bir kadromuz var. Hasta memnuniyeti oranımız çok yüksek ve giderek artıyor. 30’un üzerinde branş yapılanmamız var. Özellikle yan dallarımızla farklılığımızı artıracağımız gelecek planlarımız da var. Yurt dışından da hasta kabulümüz var. Gelecek planlarımız içinde nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, tüp bebek, organ nakli gibi yeni branşlara yönelik hazırlıklarımız var. Yakın gelecekte bunları da devreye aldığımız bir referans hastane hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Hayatın önemli unsurlarından biri olan sağlığa değer katmak için Mersin’deyiz. Yolumuza bu perspektifte devam edeceğiz.”

Gazetecilere indirim kartı

Yılmaz, çalışmaları çerçevesinde Mersin basınının da yanında olacaklarını vurgulayarak, bu kapsamda Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş ile imzalayacakları bir protokolle cemiyet üyesi gazetecilerin, hastanenin tüm hizmetlerinden indirimli yararlanabileceklerini söyledi. Yılmaz, ilk kartı da Başkan Demirtaş’a verdi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, sağlık turizmindeki hedeflerine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

“Herkes için sağlık, hem yurt içinde hem yurt dışında hasta kabulüyle eşdeğerdir. Biz bu çerçevede sağlık turizmine de çok önem veriyoruz. Sağlık turizminde, ulaşım imkanlarının çok güçlü olması, ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik çok önemli. Bunun karşılanması için de uluslararası bir havalimanının yakın olması çok önemli. Bu açıdan baktığımızda, halen inşaatı devam eden Uluslararası Çukurova Havalimanının yakın gelecekte açılma ihtimalinin, sağlık turizminden faydalanacak tüm kurumlar için yarar sağlayacağına inanıyoruz. Bizim de sağlık turizmi ve uluslararası hasta yönetimi açısından önemli bir grup tecrübemiz var. O tecrübeyi burada konumlandırabilmek için de fırsatlarımız var. Bu fırsatları şekillendirebileceğimiz alanlarımız, branşlarımız var. Sağlık turizminde yurt dışından gelen taleplerin karşılanmasında özellikle tüp bebek ve nükleer tıp gibi branşlarda talepler çok fazla. O taleplerin karşılanması için de projelerimiz var. Havalimanı ne kadar hızlı faaliyete geçerse hem biz hem bütün bölge bundan çok büyük fayda sağlayacak.”