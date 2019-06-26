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VM Doğum Akademisi başlıyor

Anne adaylarının doğum öncesi, doğum ve sonraki süreçleri ile ilgili eğitim veren VM Doğum Akademisi, 29 Haziran Cumartesi Günü itibarıyla derslere yeniden başlayacak.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:49
VM Doğum Akademisi başlıyor

Anne adaylarının doğum öncesi, doğum ve sonraki süreçleri ile ilgili eğitim veren VM Doğum Akademisi, 29 Haziran Cumartesi Günü itibarıyla derslere yeniden başlayacak.



Anne adayları bilinçlenmeli


VM Doğum Akademisi hakkında bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Sağlığı Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Zehra Yılmaz, “Anne adaylarımızı bedensel, duygusal olarak doğuma, doğum sonrası sürece ve bebeğe bilinçli bir şekilde hazırlamak istiyoruz. Anne adaylarımızın bu sürece doğru şekilde hazırlanması bebek ve anne sağlığı açısından çok önemli. Süreç hazırlığı profesyonel bir biçimde olmalı, verdiğimiz eğitimlerle desteklenmeli. Akademimizde uzman hekimlerimiz, diyetisyenimiz, hemşirelerimiz, yoga eğitmenimiz ve psikoloğumuz eğitim verecek. Doğum Akademimiz iki hafta sürecek eğitimleri kapsıyor. 29 Haziran ve 6 Temmuz olmak üzere, iki haftalık eğitimlerimizin sonunda nefes egzersizi ve yoga dersimiz olacak. Akademi eğitimleri sonunda mezuniyet töreni ile annelerimize sertifika vereceğiz. Atölyemize katılmak isteyen anne adaylarımız, sosyal medya hesaplarımızdan bizimle iletişime geçebilir” dedi.



Doğum akademisinde hangi eğitimler verilecek?


Dr. Zehra Yılmaz, “VM Medical Park Samsun Hastanesi olarak düzenlediğimiz Doğum Akademisinde; gebelik dönemi, gebelik evreleri, lohusa döneminde anne sağlığı, hamilelikte yararlı beslenme, anne sütü ve emzirmenin önemi, gebelik evreleri, doğum süreci, normal doğum ve sezaryen doğum, normal doğumda ağrı giderme yöntemleri ve prenses doğum, sezaryen doğum ve anestezi, anne ve bebek iletişimi, gebe ve lohusa psikolojisi, yeni doğan takibi ve çocuk sağlığında karşılaşılan sorunlar konuları, uzman hekimler tarafından ele alınacak ve ek olarak nefes egzersizleriyle yoga dersleri verilecek” diye konuştu.



Eğitimleri verecek doktorlar


Eğitimleri VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Sağlığı Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürkan Sabah, Dr. Öğr. Üyesi Zehra Yılmaz, Opr. Dr. Merve Cavıldak ve Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniğinden Uzm. Dr. Didem Yeşilırmak, Uzm. Dr. Fazlı Büyükgöz, Diyetisyen Hilal Yazıcı, Psikolog Mustafa Güral ve Yoga Eğitmeni Esma Bal verecek.



Akademinin süresi


İki haftalık bir program olarak hazırlanan VM Doğum Akademisinin ilk turu 29 Haziran Cumartesi Günü 12.00’de başlayacak, 6 Temmuz Cumartesi Günü ise mezuniyet töreni ve sürpriz hediyelerle son bulacak.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:49
  1. doğa

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