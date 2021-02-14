Vladimir Putin’den olay açıklama! ‘Daha çok tahrik oluyorlar’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medya sektörünün genel yayın yönetmenleriyle buluştuğu toplantıda Rusya'nın elde ettiği başarıların rakiplerini giderek daha fazla tahrik ettiğini söyledi.

Rossiya 24 televizyonunda yayınlanan toplantıda konuşan Putin, protesto gösterilerinden koronavirüs salgınıyla mücadeleye kadar birçok konuyu değerlendirdi.

Putin, Rusya'nın rakiplerinin halkın biriken öfke ve hoşnutsuzluk durumundan yararlandığını ve Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ı çıkarları için kullandığını belirtti.

Rus lider, Rusya'nın rakiplerinin hırslı ve iktidara susamış insanları uzun süredir kendi çıkarları için kullandığını, şu anda olup bitenlerin yeni bir şey olmadığını söyleyerek, "Burada yeni bir şey görmüyoruz. Hırs çok, enerji çok, daha fazla para kazanma, iktidarı ele geçirme arzuları. Tüm bunlar en aktif şekilde kullanılıyor" dedi.

Rusya'da düzenlenen protesto gösterilerini değerlendiren Putin, rakip güçlerin halkın biriken öfke ve hoşnutsuzluk durumundan faydalanarak şu anda Navalnıy’ı kullandıklarını söyledi.

Putin, sadece Rusya’da değil, diğer ülkelerde de insanların yaşamının zorlaştığına dikkat çekerek, şunları söyledi,

"Ne derseniz deyin, pandemi var, yaşam koşulları zorlaştı. Bunun suçlusu kim? Yönetim. Yönetime biçilen pay bu. Ve elbette ki Avrupa’da da, diğer ülkelerde de, ABD’de rakip güçler bunu kullanmaya çalışıyorlar. Bizde de kullanmaya çalışıyorlar ve kullandılar da. Elbette ki bahisler bunun üzerine yapılıyor.”