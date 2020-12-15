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Dünya Vladimir Putin’den Joe Biden’e mesaj
Dünya

Vladimir Putin’den Joe Biden’e mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'e mesaj yolladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:21:00 -
Vladimir Putin’den Joe Biden’e mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'i tebrik etti.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Putin'in, Biden'e seçimlerdeki zaferinden dolayı telgraf gönderdiği bildirildi.

Putin'in Biden'e başarılar dilediği belirtilen açıklamada, "Putin, küresel güvenlik ve istikrar konusunda özel sorumluluğa sahip Rusya ve ABD'nin anlaşmazlıklara rağmen, dünyanın karşı karşıya kaldığı birçok sorunun çözülmesine katkıda bulunabileceğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Putin'in Biden ile diyaloğa hazır olduğu kaydedildi.

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Yorumlar

Tr.

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