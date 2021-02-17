  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Vladimir Putin’den flaş açıklama! ‘Darbeye izin vermeyeceğiz’
Siyaset

Vladimir Putin’den flaş açıklama! ‘Darbeye izin vermeyeceğiz’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl yapılacak parlamento seçimine ilişkin, dışarıdan egemenliğe darbeye izin vermeyeceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 14:00:00 -
Vladimir Putin’den flaş açıklama! ‘Darbeye izin vermeyeceğiz’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl yapılacak parlamento seçiminde ülkenin egemenliğine yönelik dış müdahalelere izin vermeyeceklerini bildirdi.

Putin, parlamentodaki siyasi partilerin temsilcileri ile yaptığı toplantıda, ülkesinde sonbaharda yapılacak parlamento seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlere müdahaleyi engelleme konusunda bütün siyasi partilerin mutabık olduğunu kaydeden Putin, "Bu seçimi her türlü dış müdahale girişimlerinden korumakla yükümlüyüz. Rusya'nın egemenliğine yönelik herhangi bir darbeye izin veremeyiz ve vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Putin, çeşitli platformlara kullanıcı erişimini kısıtlayan bilişim şirketlerinin eylemlerinin ciddi tehdit olduğunu dile getirerek, bu şirketlerin ABD'de de benzer eylemlerde bulunduğunu anımsattı.

Putin, "Eğer bu şirketler kendi ülkelerinde de böyle davranırsa, kendilerini ayrıcalıklı görerek başkalarına nasıl davranacak? Bu ciddi bir sorun. Bunu elbette önceden düşünmeliyiz." diye konuştu.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 17 Ocak'ta tutuklanmasından sonra muhalifler sosyal medya üzerinden organize olarak izinsiz protesto düzenlemişti. Polis müdahalesi ile gösterilere izin verilmemesi üzerine muhalifler ülkede 19 Eylül'de yapılacak parlamento seçimine hazırlanacaklarını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbrahim Tatlıses'e şok! Oğlu duyurdu
Medya

İbrahim Tatlıses'e şok! Oğlu duyurdu

Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe'nin tek mirasçısı olan Şirin Nisan Dengiz, İbrahim Tatlıses'e tazminat davası açtı.
Biden'dan Prens Selman'ı kızdıracak açıklama: Muhatabımız o!
Dünya

Biden'dan Prens Selman'ı kızdıracak açıklama: Muhatabımız o!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın yabancı ülke mevkidaşlarıyla görüştüğünü ve Suudi Arabistan'daki muhatabının Veliaht..
Faşist Wilders'in neden havladığı ortaya çıktı
Dünya

Faşist Wilders'in neden havladığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin bir paylaşı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay