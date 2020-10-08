Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama
Rusya'nın Ermenistan'ı koruma yükümlülüğü olduğunu açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmanın Ermenistan topraklarında yaşanmadığını bu nedenle yardım edemeyeceklerini belirtti.
İşgalci Ermenistan sivil hedefleri vururken, Azerbaycan ordusu da Ermeni ordusuna ağır kayıplar verdirdi.
Putin'den yardım yok açıklaması
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Rusya lideri Vladimir Putin, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ülkesinin bazı anlaşmalar gereği Ermenistan'ı savunma hükümlüğü olduğunu ancak Azerbaycan'la savaşın Ermeni topraklarında olmadığını söyledi.
Paşinyan yardım dileniyor
Ermenistan Başbakı Nikol Vovayi Paşinyan'ın başta saldırgan tutumu şimdilerde yerini yardım çığlıklarına bırakırken, Putin'in açıklamaları Azerbayan'ın ne derece haklı olduğunu da ispat eder nitelikteydi.
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