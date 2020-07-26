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Dünya

Vladimir Putin planını tüm dünyaya duyurdu! ‘Eşi benzeri olmayan silahlarla donatacağız’

St. Petersburg’da açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, deniz güçlerinin 'benzeri olmayan hipersonik silahları'la donatılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 13:46:00 -

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, deniz güçlerinin 'benzeri olmayan hipersonik silahları' olacağını söyledi.

Rusya lideri Putin, St. Petersburg’daki donanma geçidindeki konuşmasında, “Dünyada hiçbir benzeri olmayan hipersonik (sesten çok daha hızlı) silahlar, insansız su altı araçları ve en etkili savunma sistemleri ile donanmanın üstünlüğü ve savaşma olanakları yükseltilecektir” dedi.

Putin, söz konusu hipersonik silahların donanmanın envanterine ne zaman gireceğine dairse net bir bilgi vermedi.

Daha önce Rus savunma yetkilileri, Tsirkon isimli hipersonik bir deniz roketinin denemelerinin yapılmakta olduğunu söylemişti. Tsirkon isimli roketin geliştirilmekte olduğunu ise 2019 başında Putin duyurmuştu.

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