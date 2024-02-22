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Dünya Vladimir Putin kokpite geçti! Yüksek teknoloji: Nükleer kapasiteli, bombardıman özellikli 'Tu-160M' ile uçtu!
Dünya

Vladimir Putin kokpite geçti! Yüksek teknoloji: Nükleer kapasiteli, bombardıman özellikli 'Tu-160M' ile uçtu!

Yeniakit Publisher
2024-02-22 22:47:00 - 2024-02-22 22:50:13
Vladimir Putin kokpite geçti! Yüksek teknoloji: Nükleer kapasiteli, bombardıman özellikli 'Tu-160M' ile uçtu!

Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" ile uçtu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" ile uçuş gerçekleştirdi.

Rus basınındaki görüntülerde Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bulunan Putin'in, "Tu-160M" ile uçması yer alıyor.

NATO'nun "Blackjack" adıyla tanımladığı "Tu-160"ın geliştirilmiş versiyonuyla uçan Putin, dün de aynı uçağın bir modelini Kazan'daki üretim tesisinde incelemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçuşun yaklaşık 40 dakika süreceğini, uçağın rotasının "askeri sır" olduğu gerekçesiyle açıklanmayacağını söylemişti.
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Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip "Tu-160M", 2 bin kilometreye ulaşarak ses hızının üzerine çıkabiliyor.

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