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Vladimir Putin İstanbul'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım projesinin töreni için İstanbul'a geldi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:31
Vladimir Putin İstanbul'da

Rusya lideri Vladimir Putin, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’la, güçlü ilişkilerinin sembollerinden biri olan Türk Akımı’nın deniz kısmının inşaatının bitmesi nedeniyle yapılacak törene katılmak için İstanbul’a geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Akımı doğal gaz boru hattının denizden geçen kısmının tamamlanması nedeniyle düzenlenecek törene İstanbul Kongre Merkezi'nden video konferans yoluyla katılacak.

Törenin hemen öncesinde Kremlin’den, Rus doğal gazını Türkiye ve buradan Avrupa'ya taşıyacak ‘Türk Akımı’nın popülist politikalar sonucu ortaya atılan bir proje olmadığı; bu boru hattı projesinin, hem Türk ekonomisinin gelişmesine hem de Avrupa’nın enerji güvenliğinin korunmasına yardım edeceği’ mesajı gelmişti.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 14:31
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