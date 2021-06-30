Vladimir Putin hangi aşıyı yaptırdığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl katıldığı Direkt Hat programında halkın sorularını yanıtladı.

Putin, daha önce rekabet avantajı sağlamamak için hangi aşıyı tercih ettiğini açıklamadığını vurgulayarak Sputnik V aşısını tercih ettiğini söyledi.

İki dozdan sonra da hiçbir yan etki oluşmadığını belirten Putin, antikor seviyesinin de yüksek çıktığını ifade etti.

"Biden ve Putin'in sorunları, Biden ve Putin'den büyük"

Aşı olduğu anların neden yayınlanmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Putin "Umarım halkımız, aşı oldum dediysem, bunun öyle olduğunu anlamıştır. Bu seviyedeki insanlar küçük hileler yapmaz" dedi.