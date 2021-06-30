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Dünya Vladimir Putin hangi aşıyı yaptırdığını açıkladı
Dünya

Vladimir Putin hangi aşıyı yaptırdığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Direkt Hat programında halkın yönelttiği soruları yanıtlıyor. Putin programda hangi aşıyı yaptırdığını ve son durumunu da açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 14:19:00 -
Vladimir Putin hangi aşıyı yaptırdığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl katıldığı Direkt Hat programında halkın sorularını yanıtladı.

Putin, daha önce rekabet avantajı sağlamamak için hangi aşıyı tercih ettiğini açıklamadığını vurgulayarak Sputnik V aşısını tercih ettiğini söyledi.

İki dozdan sonra da hiçbir yan etki oluşmadığını belirten Putin, antikor seviyesinin de yüksek çıktığını ifade etti.

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Aşı olduğu anların neden yayınlanmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Putin "Umarım halkımız, aşı oldum dediysem, bunun öyle olduğunu anlamıştır. Bu seviyedeki insanlar küçük hileler yapmaz" dedi.

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