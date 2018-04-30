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'Vize serbestisi' heyeti Türkiye'ye geliyor

Avrupa Birliği'nden (AB) bir heyet, mayıs ayı ortalarında vize serbestisi ve göç konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:57
'Vize serbestisi' heyeti Türkiye'ye geliyor

AB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin vize serbestisine ilişkin şubat ayında Brüksel'e sunduğu çalışma planı inceleniyor.

AB Komisyonu'ndan teknik bir heyet, plan üzerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından mayıs ayı ortalarında Türkiye'ye gelerek, kalan 7 kritere ilişkin görüşlerini iletecek.

Görüşmelerde, vize serbestisinin yanı sıra göç konusunun da ele alınması bekleniyor.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 4 Nisan'da TBMM Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı bilgilendirmede, vize serbestisi konusunu Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüştüğünü belirterek, "Bizim verdiğimiz (vize serbestisine ilişkin) kağıtla ilgili teknik bir heyeti bu ay içinde Türkiye'ye gönderecekler, kendi görüşlerini bize iletecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:57
  1. Avrupa Birliği Komisyonu
  2. AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans
  3. AB ile vize serbestliği

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