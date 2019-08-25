Vize dolandırıcı için 7 bin 902 sene hapis talep edildi
Yurt dışı seyahat için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütü yöneticisi ve üyesi 94 şüpheliden, aralarında örgüt elebaşının da olduğu 10'u hakkında, 7 bin 902 yıla kadar hapis cezası talep edildi.25 Ağustos 2019 Pazar 14:43
Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından vize dolandırıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma tamamlanarak, 94 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
791 OLAYA KARIŞMIŞLAR
İddianameye göre, Ankara merkezli faaliyet gösteren şüphelilerin, 791 ayrı olayda toplamda bin 128 kişiyi benzer yöntemler kullanarak dolandırdıkları ve 3 milyon 700 bin liradan fazla kazanç sağladıkları belirlendi. Suç örgütü elebaşının Muhammed Fatih T. olduğu, şüpheliler arasında yer alan 9 kişinin de örgütte yönetici vasfında bulunduğu tespit edildi.
3 MİLYON 700 LİRADAN FAZLA HAKSIZ KAZANÇ
Ayrıca örgüt lideri Muhammed Fatih T'den, dolandırıcılıktan elde ettiği tespit edilen 3 milyon 700 bin liradan fazla haksız kazancın müsaderesi istendi.
İddianamede "örgüt üyesi" olduğu belirtilen 84 kişi hakkında ise "Suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak" suçundan 3 yıla kadar hapis ve katıldıkları her bir dolandırıcılık eylemi için 7'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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