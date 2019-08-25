Vize dolandırıcı için 7 bin 902 sene hapis talep edildi

Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından vize dolandırıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma tamamlanarak, 94 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

791 OLAYA KARIŞMIŞLAR

İddianameye göre, Ankara merkezli faaliyet gösteren şüphelilerin, 791 ayrı olayda toplamda bin 128 kişiyi benzer yöntemler kullanarak dolandırdıkları ve 3 milyon 700 bin liradan fazla kazanç sağladıkları belirlendi. Suç örgütü elebaşının Muhammed Fatih T. olduğu, şüpheliler arasında yer alan 9 kişinin de örgütte yönetici vasfında bulunduğu tespit edildi.

3 MİLYON 700 LİRADAN FAZLA HAKSIZ KAZANÇ

Ayrıca örgüt lideri Muhammed Fatih T'den, dolandırıcılıktan elde ettiği tespit edilen 3 milyon 700 bin liradan fazla haksız kazancın müsaderesi istendi.

İddianamede "örgüt üyesi" olduğu belirtilen 84 kişi hakkında ise "Suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak" suçundan 3 yıla kadar hapis ve katıldıkları her bir dolandırıcılık eylemi için 7'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.