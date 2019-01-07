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Viyana'dan umreye giden müslümanlar dualarla yolcu edildi

İslamofobi'nin yükselişte olduğu Avusturya'da Müslümanlar birliğini korumaya devam ediyor. Yüzlerce Müslüman Viyana'dan Umre'ye dualarla uğurlandı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:09
Viyana'dan umreye giden müslümanlar dualarla yolcu edildi

Avrupa'da Müslümanlara yönelik baskı ve şiddet eylemlerinin en çok görüldüğü Avusturya'da Müslümanlar değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Ülkede son zamanlarda bazı camilerin kapatılması ve imamlarının soruşturmaya tabi tutulmasına karşı Müslümanlar ibadetlerini yerine getiriyor.

Son olarak yüzlerce Avusturyalı Müslüman, Viyana havalimanından dualarla Umre'ye uğurlandı. Havalimanındaki kalabalık Avusturyalılar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Avusturya, müslümanlar için dokümantasyon ve danışmanlık merkezinin "2018 müslüman karşıtı ırkçılık raporu" ülkedeki islamofobik saldırılarla ilgili çarpıcı bilgileri ortaya koydu. Rapora göre geçen yıl müslümanlara yönelik 309 ırkçı saldırı gerçekleştirildi.

Rapora göre, 2017 yılında müslümanlara yönelik 253 saldırı kayıt altına alınırken, bu sayı 2018'de 309'a yükseldi. Müslümanlara yönelik saldırıların bir önceki yıl da olduğu gibi yüzde 98'inin kadınları hedef aldığı belirtilen raporda, yüzde 49'nun açık alanlar ve toplu taşıma gibi yarı kapalı mekanlarda gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:09
  1. viyana
  2. müslümanlar
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