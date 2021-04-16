  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Viyana’daki nükleer anlaşma görüşmeleri sona erdi: İran: Aksi halde görüşmeleri durdururuz
Dünya

Viyana’daki nükleer anlaşma görüşmeleri sona erdi: İran: Aksi halde görüşmeleri durdururuz

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı sona erdi. İran'dan ise tehdit içerikli bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 01:55:00 -
Viyana’daki nükleer anlaşma görüşmeleri sona erdi: İran: Aksi halde görüşmeleri durdururuz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlık ettiği toplantıya İran, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'den üst düzey diplomatlar katıldı.

Bugünkü toplantıda teknik görüşmelerin devamına karar verildi. Buna göre yaptırımların kaldırılması ve nükleer konular için oluşturulan iki uzmanlar grubunun teknik görüşmeleri sürecek ve çalışmalarla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı Ortak Komisyonuna bilgi verilecek.

İran'ı temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İran'ın yıpratıcı ve çok uzun sürecek müzakerelerden yana olmadığını söyledi.

Irakçi, "Bu meseleyi Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısında açıkça dile getireceğiz. Müzakereler beklediğimiz yapıcı sonuca doğru ilerlerse devam ederiz, aksi takdirde görüşmeleri durdururuz." dedi.

Görüşmede atmosfer olumlu

Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Olyanov da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, KOEP Ortak Komisyon toplantısının sona erdiğini, çeşitli formatlarda gayri resmi görüşmelerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Olyanov, genel atmosferin olumlu olduğunu, ihtiyaç duyulması durumunda tarafların yeniden bir araya geleceğini aktardı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye skandal suçlamalar! Çavuşoğlu, Yunan Bakan'ı fırçaladı
Siyaset

Türkiye'ye skandal suçlamalar! Çavuşoğlu, Yunan Bakan'ı fırçaladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'ye ağır ithamlar yönelten ..
Sosyal medyadan helallik istedi! 14 gün sonra...
Yerel

Sosyal medyadan helallik istedi! 14 gün sonra...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde koronavirüse yakalanan Kerim Şişman adlı vatandaş, sosyal medya hesabından helallik istedikten 14 gün sonra hay..
Kuzey Kıbrıs'ta laiklik hortladı! KKTC’de skandal AYM kararı:Kuran kursları kapatılsın!
Gündem

Kuzey Kıbrıs'ta laiklik hortladı! KKTC’de skandal AYM kararı:Kuran kursları kapatılsın!

Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza attı ve ülkedeki Kuran kurslarının kapatılmasına karar verdi. yeniakit.com.tr’ye konu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay