Viyana’daki nükleer anlaşma görüşmeleri sona erdi: İran: Aksi halde görüşmeleri durdururuz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlık ettiği toplantıya İran, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'den üst düzey diplomatlar katıldı.

Bugünkü toplantıda teknik görüşmelerin devamına karar verildi. Buna göre yaptırımların kaldırılması ve nükleer konular için oluşturulan iki uzmanlar grubunun teknik görüşmeleri sürecek ve çalışmalarla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı Ortak Komisyonuna bilgi verilecek.

İran'ı temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İran'ın yıpratıcı ve çok uzun sürecek müzakerelerden yana olmadığını söyledi.

Irakçi, "Bu meseleyi Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısında açıkça dile getireceğiz. Müzakereler beklediğimiz yapıcı sonuca doğru ilerlerse devam ederiz, aksi takdirde görüşmeleri durdururuz." dedi.

Görüşmede atmosfer olumlu

Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Olyanov da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, KOEP Ortak Komisyon toplantısının sona erdiğini, çeşitli formatlarda gayri resmi görüşmelerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Olyanov, genel atmosferin olumlu olduğunu, ihtiyaç duyulması durumunda tarafların yeniden bir araya geleceğini aktardı.