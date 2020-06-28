Viyana’da günlerdir neler oluyor? Hainler kudurdu, Türkler harekete geçti

PKK’lı hainler Avusturya’nın başkenti Viyana’da bebek katili Abdullah Öcalan posterlerini taşıyarak Türkiye’ye karşı skandal eyleme girişti.

İki miting düzenleyen PKK’lılara karşı Türkler harekete geçince Avusturya polisinin Türk gurbetçilerine olan tutumu tepki çekti.

Polis, perşembe günkü protestolarda iki grup arasında saatler süren çatışmalarda karşılıklı taş ve molotof kokteyli atıldığını bildirdi. Saldırıda 2 polisin ve bir polis köpeğinin yaralandığı açıklandı. Olaylara ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

PKK’ya kalkan olan Avusturya’nın polis sözcüsü Patrick Maierhofer, "Dün akşam bozkurt işareti yapan 20 kişiye ceza kesildi" dedi.

Avusturya ve Almanya geçen yıl bozkurt işaretini yasaklamıştı.

Büyükelçiden açıklama

Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, “Evde kalın!” çağrısı yaptı. Kendi özel Twitter hesabında bir konuşma yayınlayan Ceyhun, şunları söyledi:

“Maalesef son günlerde Viyana'da yaşamak, görmek, duymak istemediğimiz türden tatsız olaylara tanık olmaktayız.

Terör örgütü yandaşları ve sempatizanları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve Türkiye kökenli insanlarımızı sokağa çekmek amacıyla kışkırtmaktalar ve kışkırtarak da Viyana'daki huzurlu yaşamımızı bozmak istemekteler. Biz bunu istemiyoruz. Sizler zaten bunu sürekli kanıtlamaktasınız. Sizlere Büyükelçiniz olarak teşekkür ediyorum. Evlerde kalarak, kışkırtmalara hiçbir şans vermeyerek, zaten bir Türk vatandaşına, bir Türkiye kökenli insana yaraşır bir şekilde davranmaktasınız.

Ancak görüyoruz ki, bu kışkırtmalar, bu bizleri sokağa çekme çabaları devam edeceğe benziyor. Bu nedenle, sizlere seslenerek, lütfen, diyorum, aynı pandemi döneminde “Evde kal, evde hayat var!” dediğimiz gibi, bu sefer de “Evde kal, kalırsan Viyana'da huzur var!” diyerek bu çabalara hiçbir şans vermemeliyiz.

Büyükelçiniz olarak size şu garantiyi verebilirim: Biz zaten devletimizin temsilcileri olarak gereken her adımı atmaktayız. Ve kesinlikle hukuk devleti, demokrasi ilkelerine ters düşen tüm gelişmeler karşısında hem sizlerin hem devletimizin haklı görüşlerini muhataplarımıza anında duyurmakta ve atılması gereken adımlar konusunda da gerekli talepleri dile getirmekteyiz.

Yani Avusturya hükümeti ve yetkililerle olan ilişkilerimiz gerçekten olması gerektiği gibidir. Bu konuda içiniz rahat olsun. Yeter ki siz, bu olaylar olduğunda o terör yandaşlarının ortalıkta gezdiği yerlerde kesinlikle bulunmayın. Sizden başka bir isteğimiz yok.

Lütfen, hep birlikte, teröristlerin emellerine ve onları destekleyenlerin viyana'yı karıştırıp huzuru bozma amaçlarına hiçbir şekilde şans vermeyelim.

Ve tekrar ediyorum: Evde kalalım, evde kalarak Viyana'yı huzurlu kılalım.”