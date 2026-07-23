Lemina imzayı attı! 'Söz verdim, gerçekleştireceğim'

Galatasaray, Mario Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Oyuncumuz Mario Rene Junior Lemina ile 2027-2028 sezonu sonuna dek geçerli sözleşme imzalandı." denildi.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu Şubat 2025'te 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı Wolverhampton Wanderers'tan transfer olmuştu.

Lemina'nın sözleşmesi sezon sonunda sona ermiş ve uzatma opsiyonu da kullanılmamıştı.

Mario Lemina, Galatasaray formasıyla çıktığı 85 maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.

LEMINA'NIN AÇIKLAMALARI

Mario Lemina "Çok mutluyum açıkçası. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor bu sözleşme. Daha fazla tarih yazacağımızı gösteriyor aynı zamanda. Aynı zamanda bir sevgi göstergesi bu. Hocamız da burada bana 2 sene boyunca güvendi. Bunun üzerine devam edeceğimiz için çok mutluyum." dedi.

Gabonlu orta saha oyuncusu "Taraftarlarımız, onları ne kadar çok sevdiğimi biliyorlar. Ben de sahada performans göstermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu bir sezon geçiririz. Galatasaray büyük bir kulüp ve büyük zaferlere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"2 SENE DAHA BİZLE BERABER"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mario Lemina'nın sarı-kırmızılı takım için önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Mario, Galatasaray için önemli bir oyuncu. Son iki şampiyonluğumuzda büyük katkısı var kendisinin. Kendisiyle konuşurken bu 2 senelik kontratla ilgili, bana bir söz verdi 'Bu sene ve önümüzdeki seneki performansım, bugüne kadar gösterdiğim performansların üzerinde olacak.' dedi." ifadelerini kullandı.

Mario Lemina ise Özbek'in sözlerine, "Söz verdim, bunu gerçekleştireceğim." yanıtını verdi. Bunun üzerine Özbek, "Kendisi Galatasaray'ı sevenlerin beğendiği bir futbolcu. 2 sene daha bizle beraber. Önümüzdeki iki sene Mario ile beraber şampiyonluklar kutlayacağız." dedi.