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Aktüel Viyana Yunus Emre Enstitüsünden uluslararası sanal resim sergisine iştirak
Aktüel

Viyana Yunus Emre Enstitüsünden uluslararası sanal resim sergisine iştirak

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:46:50 -
Viyana Yunus Emre Enstitüsünden uluslararası sanal resim sergisine iştirak

VİYANA (AA) - Avusturya’da Uluslararası Kültürel Farklılıklar Organizasyonu’nun (ICDO) düzenlediği ve Viyana Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de paydaş olduğu "Art Reunited" (Sanat Yeniden Birleştirir) adlı sanal sergi açıldı.

UNESCO’nun desteklediği uluslararası sanal resim sergisinde 12 ülkeden 15 sanatçının eserleri sanat severlerin beğenisine sunuldu.

AA muhabirine konuşan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, sanal sergide Türkiye’den iki sanatçının eserlerinin yer aldığını belirterek bu sergi vesilesiyle YEE’nin daha önce gerçekleştirdiği Covidoscope projesine de katkı sunan Resul Ertaş ve Gülnihal Küpeli’nin çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaşacağını söyledi.

Yorulmaz, merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan ICDO ile her yıl benzer sanatsal etkinlikler düzenlediklerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl çalışmaların dijital platforma kaydırıldığını ifade etti.

Farklı kültürlerin zenginlikleri ve salgın sürecinin sanata olan etkisini ele alan çalışmaların bulunduğu serginin bir ay boyunca ziyaret edilebileceğini kaydeden Yorulmaz, dünyanın her köşesinden sanatseverleri, Viyana YEE’nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilecekleri sanal bir gezintiye davet etti.

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