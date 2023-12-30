  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Elektrikli otomobili olanlar ve alacaklar dikkat! Artık Türkiye'de satış yapamayacaklar

Kızılelma'nın seri üretimine başlanıyor... Türk savunma sanayisi 2024'te hız kesmeyecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan baş döndüren diplomasi: 72 ülke, 132 görüşme

Suudi Arabistan'da neler yaşandı? İşte tüm detaylar!

Birileri bu işten nemalanma peşinde! Ekrem süper kupa iptalini fırsata çevirdi

Protesto ettiler: Hepsi birden o şehrin içişleri bakanının evini bastılar!

Disney'de sessiz kalan Mansur Yavaş’tan Suudi Arabistan’a hızlı saldırı.. Suudi Arabistan Büyükelçiği’nin bulunduğu sokakta bu yapıldı

Gazze'de üzücü görüntü... Bir çuval un için değirmen önünde uzun kuyruk

Finalin iptali Avrupa'da geniş yankı buldu

"Tarım BAĞ-KUR prim ödemesi zorlaştı"! Artan faize karşı çare arıyorlar
Teknoloji Vivo'nun ünlü alt markası için karar verildi! Bu kez Çin'de: yeni gizemli 120W hızlı şarj teknoloji! Akıllı telefon haberi resmen geldi
Teknoloji

Vivo'nun ünlü alt markası için karar verildi! Bu kez Çin'de: yeni gizemli 120W hızlı şarj teknoloji! Akıllı telefon haberi resmen geldi

Yeniakit Publisher
2023-12-30 18:45:00 - 2023-12-30 18:48:35
Vivo'nun ünlü alt markası için karar verildi! Bu kez Çin'de: yeni gizemli 120W hızlı şarj teknoloji! Akıllı telefon haberi resmen geldi

Dünyaca ünlü isimlerin başında gelen Vivo'nun alt markası olan bir akıllı telefonu ortaya çıkardı! Çin pazarında çok yakında resmi olarak tanıtılacağı görünüyor. Müşterilerine özel fırsatlar sunuyor.

Vivo'nun Yeni Akıllı Telefonu Çin'de Yakında Tanıtılacak: 120W Şarj Desteği, Model Numarası V2314DA.

Vivo’nun alt markası olan bir akıllı telefonun, Çin pazarında çok yakında resmi olarak tanıtılacağı görünüyor çünkü şirketin yeni bir telefonu, Çin’deki 3C sertifikasyon platformunda ortaya çıktı ve bu, cihazın şarj hızını ve model numarasını ortaya koyuyor. Hadi makaleye geçerek bilgileri inceleyelim:

mobil13' aktardı: Platform, yaklaşan cihazın model numarasının (V2314DA) olduğunu ve bu numaranın yakın zamanda piyasaya sürülen iQOO Z8 (V2314A) ile bir bağlantıyı işaret ettiğini gösteriyor. Platform ayrıca, yaklaşan cihazın 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini ortaya koyuyor.

Şu an için telefon hakkında başka bir bilgimiz yok, ancak önümüzdeki günlerde aynı konuda daha fazla bilgi olunca aktaracağız.

İtiraf gibi savaş uçakları ile ilgili açıklama: Türkiye'ye ambargo ters tepti
İtiraf gibi savaş uçakları ile ilgili açıklama: Türkiye'ye ambargo ters tepti

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İtiraf gibi savaş uçakları ile ilgili açıklama: Türkiye'ye ambargo ters tepti

Protesto ettiler: Hepsi birden o şehrin içişleri bakanının evini bastılar!
Protesto ettiler: Hepsi birden o şehrin içişleri bakanının evini bastılar!

Dünya

Protesto ettiler: Hepsi birden o şehrin içişleri bakanının evini bastılar!

Almanlar 'Türkiye'nin peşine düştü! Türk savunma sanayisinde bağımsız...
Almanlar 'Türkiye'nin peşine düştü! Türk savunma sanayisinde bağımsız...

Teknoloji

Almanlar 'Türkiye'nin peşine düştü! Türk savunma sanayisinde bağımsız...

Yüksek tansiyonu olanlara çözüm!
Yüksek tansiyonu olanlara çözüm!

Kadın - Aile

Yüksek tansiyonu olanlara çözüm!

Bakan Özhaseki'den açıklama geldi: Her an her alanda deprem olabilir!
Bakan Özhaseki'den açıklama geldi: Her an her alanda deprem olabilir!

Aktüel

Bakan Özhaseki'den açıklama geldi: Her an her alanda deprem olabilir!

Emine Erdoğan'dan Filistin paylaşımı: Ateşkes şimdi, barış şimdi diyerek duyurdu
Emine Erdoğan'dan Filistin paylaşımı: Ateşkes şimdi, barış şimdi diyerek duyurdu

Gündem

Emine Erdoğan'dan Filistin paylaşımı: Ateşkes şimdi, barış şimdi diyerek duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23