Vivo'nun ünlü alt markası için karar verildi! Bu kez Çin'de: yeni gizemli 120W hızlı şarj teknoloji! Akıllı telefon haberi resmen geldi

Vivo'nun Yeni Akıllı Telefonu Çin'de Yakında Tanıtılacak: 120W Şarj Desteği, Model Numarası V2314DA.

Vivo’nun alt markası olan bir akıllı telefonun, Çin pazarında çok yakında resmi olarak tanıtılacağı görünüyor çünkü şirketin yeni bir telefonu, Çin’deki 3C sertifikasyon platformunda ortaya çıktı ve bu, cihazın şarj hızını ve model numarasını ortaya koyuyor. Hadi makaleye geçerek bilgileri inceleyelim:

mobil13' aktardı: Platform, yaklaşan cihazın model numarasının (V2314DA) olduğunu ve bu numaranın yakın zamanda piyasaya sürülen iQOO Z8 (V2314A) ile bir bağlantıyı işaret ettiğini gösteriyor. Platform ayrıca, yaklaşan cihazın 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini ortaya koyuyor.

Şu an için telefon hakkında başka bir bilgimiz yok, ancak önümüzdeki günlerde aynı konuda daha fazla bilgi olunca aktaracağız.