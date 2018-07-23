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Vitiligo hastalığı nedir? Nasıl geçer?

Bağışıklık sistemi çöküklüğü olmak üzere birçok nedenden dolayı görülebilen vitiligo hastalığı, vücutta deri dökülmesi ve renk değişmesine yol açabilir.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:21
Vitiligo hastalığı nedir? Nasıl geçer?

Vitiligo hastalığı vücutta belirtileri gözüktüğü anda doktora görünülmesi gereken bir hastalıktır. Vitiligo hastalığı doğru yöntemler ile geçebilen bir hastalıktır fakat vücutta bıraktığı renk değişimi uzun bir süre deride kalabilir. İşte vitiligo hastalığını geçiren tedavi yöntemleri.

ALEO VERA

Aloe Vera bitkisi vitiligo hastalığında kullanılan en önemli tedavi araçlarından biridir. Aloe Vera bir bitki türüdür. Bu bitki türü vitiligo hastalığını geçirmesi için tıbbi amaçlı kullanılmaktadır. Aloe Vera'ya tıbbi amaçlı üretilmiş spreyler şeklinde ulaşabilirsiniz.

Bu spreyi vitiligolu bölgeye uygulayarak dağıtmalısınız. Aloe Vera spreyi doktorun reçetesinde olmadan kullanılmamalıdır. Günümüzde Aloe Vera bitkisinin içecekleri de üretilmiştir. Meyve suyu kıvamındaki bitkisel içeceği marketlerde satın alıp kullanabilirsiniz.

ULTRAVİYOLE

Vitiligo hastalığının belirtileri küçük yaşlardan itibaren görülmektedir. Hastalığınızı doktora gösterdiğinde doktorun önereceği tedavilerden biri de ultaviyole ışık tedavisidir. Fakat bu her yaşa uygulanabilen bir tedavi yöntemi değildir.

Kişi ergenliği tamamlamalı ve vücudundaki beyaz lekelerden rahatsız ise tedavi uygulanabilir. Tedavi ise vücuda ultraviyole ışığın teması ile gerçekleşir. Vücudunuzun zarar görmesini engellemek için uygun yaş grubunda tedavi olmalısınız.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Vitiligo hastalığına yol açan başlıca nedenlerden biri de bağışıklık sistemindeki çöküklüktür. Vücudu alınan besin yetersizliği renk pigmentleri ve bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki yapar. Bunun için bağışıklık sistemini düzeltici besinler vücuda alınmalıdır.

Bağışıklık sisteminizin düzelmesi, vitiligonun vücutta bıraktığı izlerinde vücut rengine dönmesini sağlayacaktır. Özellikle hastalığın teşhisi konulduğu dönemde vitamin ağırlıklı beslenilmelidir.

TIBBİ VE BİTKİSEL TEDAVİLER

Tıbbi olarak ultraviyole dahil birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemleri uygularken uzman bir doktora başvurulmalıdır. Tıbbi yöntemlerin dışında bitkisel yöntemlerde vardır. Tedavide bitkisel yönteme başvurulacaksa doktora danışılmalı, bitkisel ilacın prospektüsü ve yan etkileri okunmalıdır.

Bu yöntemleri tedavinizde uygulayabilirsiniz. Zamanla vücuttaki renk pigmentlerinde değişim gözlenip vitiligonuz geçebilir. Bunun için tedaviden çok hızlı sonuç beklenmemeli, tedavi zamana yayılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:21
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