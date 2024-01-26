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Kadın - Aile Vitamini kabuğunda saklı olarak bilinen bu meyve: bundan sonra dikkatli soymanız gerekiyor! Tek başına yeterli
Kadın - Aile

Vitamini kabuğunda saklı olarak bilinen bu meyve: bundan sonra dikkatli soymanız gerekiyor! Tek başına yeterli

Yeniakit Publisher
2024-01-26 00:39:00 - 2024-01-26 01:37:55
Vitamini kabuğunda saklı olarak bilinen bu meyve: bundan sonra dikkatli soymanız gerekiyor! Tek başına yeterli

Bu meyvenin kabuğunu artık daha dikkatli soymanız gerekiyor! Vitamini kabuğunda saklı olan bir meyve daha ortaya çıktı. efsanevi meyve resmen şifa veriyor. Çok daha fazla kazançlı aslına! İşte yeni detaylar...

Bu meyvenin kabuğunu artık daha dikkatli soymanız gerekiyor... Vitamini kabuğunda saklı olan bir meyve daha ortaya çıktı... Kabuğunu atmamanız gerekiyor...
Vitamin ve mineral bakımından zengin olan armutun kabuğunun çok faydalı olduğu ortaya çıktı.

Armutu yemeden önce kabuğunu soyuyarsanız bundan sonra daha dikkatli olmanız gerekiyor. Armutun şifası meğer kabuğunda saklıymış.

ARMUT KABUĞUNUN FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Armut bol C vitamini sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Aynı zamanda kalp sağlığımızı koruma altına alan armut, kemik sağlığını da koruma altına alır.

Armut kabuğu, armudun etli kısmından daha fazla life sahip. İşte, içerdiği bolca lif sayesinde çayı da adeta bir şifa deposu. Medyatava'da yer alan habere göre, armut kabuğu, bağışıklık sistemini güçlü tutuyor, grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı vücudun direncimizi adeta demir gibi güçlendiriyor.

ARMUT KABUĞU ÇAYININ FAYDALARI VE YAPILIŞI

Aynı zamanda armut kabuğu, vücudumuzda oluşan enfeksiyonlara karşı resmen bir bariyer etkisi sunuyor.
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Bunca faydası olan armut kabuğundan en iyi şekilde yararlanmak için ise kabuklardan çay yapmak oldukça doğdu bir adım.İşte, armut kabuğu çayı hazırlanışı…

2 bardak suyu bir tencereye koyun.

Ardından 1 tane armut kabuğunu soyun ve suya atın.

Yaklaşık 15 dakika kadar kabukları bu şekilde kaynatın.

Dilerseniz içerisine atacağınız limon dilimi, karanfil veya çubuk tarçın ile çayın hem lezzetini hem de şifasını artırabilirsiniz.

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