Vitamin hapları yüzünden kalkıp da hapı yutmayın!



Vitamin haplarını yutarken “hapı yutmayın!”. Vitamin haplarını alırken iyi kere düşünün.. Yediğimiz nimetlerde tabii halleriyle bulunan maddeleri, vitaminleri kimyasal ortamlarda ayrıştırıp oluşturup almak zararlı. Bunu ilâç sektörü para kazanmak için yapıyor. "Yaptım oldu!" mantığıyla piyasaya sürüyor. Reklamcılara ve yazılı görsel medyaya oluk oluk para akıtıyor. Göz boyuyor. Canlı besinlerdeki vitaminleri, hapın içine doldurduğuna insanları ikna ediyor. Ama kazın ayağı gerçekte öyle değil!

ALLAH SİZE AKIL VERMİŞ AKLETMELİSİNİZ!

İşte dehşet verici bir araştırma sonucu: beta karoten ve A vitamini tamamlayıcısı almanın akciğer kanserini artırdığını gösteriyor.

Sebzeler bol vitamin ve lif içerir, ayrıca antioksidan etkili karotenoidler ve flavonoidler içerdikleri için hücreleri korur.



Fakat işlenmiş yiyeceklere bazı vitaminleri eklemek ise ideal bir yol değildir. Kaldı ki A vitamini, beta karoten ve demirin fazlalığı bazı riskler getirmektedir. Araştırmalar beta karoten ve A vitamini tamamlayıcısı alımının akciğer kanserini artırdığını göstermektedir. Çünkü meyve ve sebzelerdeki yüzlerce karotenoidin birlikte yaptığı etki kansere karşı korumaktadır. Yaradan’ın bir paket halinde bahşettiği yüzlerce mikrobesin maddesini ayrıştırılmış olarak tek başına yüksek miktarlarda almak sağlığımıza zarar veriyor.

Meyve ve bitkilerde bulunan bu maddelerin kansere yol açacak DNA hasarını önledikleri, hatta iyileştirdikleri araştırmalarla görülmüştür. Bu maddeler bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı vücudu dirençli kılar. Sağlıklı olmayan bir diyetin vitamin-mineral tamamlayıcılarıyla sağlıklı hale getirilemeyeceği gerçeği bilinmelidir.

KABUĞUNU SOYMADAN YEMEKTE FAYDA VAR

Öte yandan beyaz un ve beyaz pirinç ise geçirildikleri işlemler yüzünden zaten liflerini kaybeder. Lif eksikliği kabızlık, hemoroit, varis, diyabet ve kanser gibi birçok hastalığa yol açar. Lifler, sindirim hızını düzenler. Ayrıca toksik maddelerin kalın bağırsakta kalmasını önledikleri için kanser riskini azaltırlar. Liflerden yararlanmak için kabuklu yenebilen meyveleri, kabuğunu soymadan yemelidir.

Karotenoidler vitamine benzer maddelerdir. En ünlüsü organizmada A vitaminine çevrilen beta karotendir. Domatesin içerdiği karotenoid likopen güçlü bir antioksidan olup, kanser riskini azaltmaktadır.

"Canım yarım hap aldım, bi'şi olmaz" aklı, akıl değil!..



Vücudumuzda beliren hemen her ağrıdan kurtulmak için başvurduğumuz ağrı kesiciler sandığımız kadar güvenilir değil.. Ağrı kesicileri çoğu zaman bilgisizce kullanıyoruz. İngiltere’de yayınlanan Daily Mirror gazetesi, ağrı kesici ilaçları kullanırken yaygın olarak yapılan hataları ve bunun zararlarını uzmanlara sordu. Dikkatsiz kullanımlarında yan etkilerinin daha vahim olduğu cevabını aldı.

Bakın hekimler ne diyor: Ağrı kesiciyi aşırı miktarda kullanmak, ağrıyı dindirmek bir yana birçok zararlı yan etkilere yol açabilir. Doktorunuzun tavsiye ettiği ağrı kesiciyi bünyenize uygun miktarda kullanın. Başka ilaç kullanıyorsanız, ağrı kesicinin yol açabileceği yan etkiler hakkında doktorunuza danışın. Bölmek ilacın dozunu yetersiz hale getirir ve ağrıyı dindirmez. Ağrı kesicilerde uyku hali yapan “codeine” bulunur, aldıktan sonra yola çıkmayın. Eşiniz için verilen ilacı, "ona iyi gelen bana da iyi gelir" aklıyla içmeye kalkmayın. Hele çocuklarınıza asla vermeyin..