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Vitamin eksikliği saçları döküyor

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, vitamin eksikliğinin saçları döktüğünü söyledi.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:04
Vitamin eksikliği saçları döküyor

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, vitamin eksikliğinin saçları döktüğünü söyledi.


Sönmez, saç dökülmesinin genelde bir neden bağlanamayacağını ifade ederek “Saç dökülmeleri kansızlık, beslenme bozuklukları, vitamin eksiklikleri, ağır hastalıklar, hormonal düzensizlikler ve bazı ilaç kullanımlarından sonra görülebilirse de genelde bir nedene bağlanamaz. Ailesel yatkınlık, stres, mantar enfeksiyonları ve kalitesiz bakım ürünlerinin kullanılması dökülmeyi etkileyerek arttırabilmektedir. Saç dökülme alanları erkeklerde başının ön, üst ve tepe kısmında görülür ve değişik genişlikte olabilir. Çoğu kişide ileri yaşlara kadar başın her iki yanında ve ensede dökülmeyen alanlar kalır. Kadınlarda ise yaygın seyrelme tarzında dökülmeye daha sık rastlanır bölgesel dökülme nadir olarak görülür. Saç dökülmesi otuzlu yaşlara doğru başlar ve elli yaşın üstünde erkek nüfusunun hemen hemen yarısında görülür. Başlama yaşı ne kadar erken olursa dökülme o kadar fazla ve geniş alanda olur” dedi.


Saç ekimi işleminin, çok uzun süren uygulamalar arasında yer almadığını belirten Sönmez, “Öncelikle, en fazla saç ekimi işlemine karar verme ve görüşme aşamasında vakit kaybı olabilir. Bu aşamada her şey değerlendirildiği için, bu vakit kaybı normal olarak kabul edilmelidir. Saç ekimi işlemi, genellikle günde 68 saatlik bir uygulamadır. Bu süreç, greft oranı ve yapılacak işleme göre farklılık gösterebilir. Saç ekimi yapılacak olan alanın tamamen saçsız olması halinde, bu süreç uzayabilir; kısmi olarak biraz saçın olması halinde, bu süre kısalabilir. Ancak yine de saç ekiminin uzun ve zahmetli olduğu söylenemez” diye konuştu.


FUE yöntemi kullanılarak yapılan saç ekimi uygulamasının, son derece kolay, pratik ve acısız bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydeden Sönmez, “Saç ekimine karar vermiş olan bir kişi, operasyondan önceki yedinci günden itibaren hazır olmalıdır. Saç ekimi yaptıracak kişiler, kan sulandırıcı ilaçları önceden kesmelidir. Sigara alışkanlığı olanların, bunun dolaşım bozukluğuna neden olduğunu bilmeleri ve önceden sigara içmeyi bırakması yada azaltması gerekir. Bu daha sonraki iyileşmeye olumlu etkiler yapacaktır. Sigarayı bırakamayanlar bile, en az 2 gün önceden içmeyi mutlaka bırakmalıdır. Bu sürede alkol alınmamalı ve saç boyası yapılmamalıdır. Saç ekimi yapılacağında saçlarda jöle, sprey gibi kalıntılar olmamalı, saçlar mutlaka temiz olmalıdır” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:04
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