Vitamin deposu yeşil eriğin 7 mucizevi faydası!

Ülkemizde hemen hemen her yerde rahatlıkla yetişebilen yeşil erik, sağlığa birçok fayda sağlıyor. Yeşil erik özellikle sindirim hastalıklarına karşı doğal bir ilaç olarak biliniyor. Bol miktarda A, B1, B2, B3, B6, C, E vitaminleri içeren yeşil erik aynı zamanda karbonhidrat, potasyum, fosfor, sodyum, potasyum ve demir bakımından da oldukça zengin. Peki yeşil eriğin faydaları neler? İşte yeşil eriğin inanılmaz faydaları...

- Yeşil erik kötü kolestrolu düşürür, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahiptir. Özellikle kalp ve damar hastalıklarına birebir gelmektedir.

- Yeşil erik uzun süre tokluk hissi verir. Bu özelliği ile birlikte kilo vermek isteyenler için en ideal besinlerden birtanesidir.

- Yeşil erik, vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.

- Yeşil erik demir bakımından oldukça zengindir. Bu özelliğiyle birlikte kansızlık gibi ciddi hastalıkların yaşanma riskini önemli ölçüde azaltır. Yeşil erik aynı zamanda hücrelerin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

- Yeşil erik, içerdiği asidik maddeler sayesinde alınan besinleri ayrıştırır, bağırsakları yumuşatır ve kabızlık sorununa birebir gelir.

- Akciğerlerde biriken toksini temizler.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı direnç arttırıcıdır.