Vitamin deposu kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor

Yüzyıllardır doğal ilaç niyetine tüketilen kuşburnu, sağlığa inanılmaz faydalarıyla bilinir. Bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkili olmakla birlikte üst solunum yolları hastalıkları riskini de azaltır. İçeriğinde polifenol, magnezyum, demir, likopen maddelerinin yanı bol miktarda sıra A, B, C, E ve K vitaminleri de barındırır.

İşte kuşburnunun sağlığa inanılmaz etkileri...

- Güçlü bir antioksidan olmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir. Bu sayede vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Kan basıncını düzenler. Yüksek tansiyon riskini azaltır.

- İçerdiği polifenol maddesi, vücuttaki kanserli hücrelerin sayısını azaltarak tümör oluşmasını engeller.

- Doğal şeker içerdiğinden kandaki glikoz oranını da dengeler. Böylece diyabet hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir besindir.

- Üst solunum yolları hastalıklarına yakalanma oranını düşürür.

- Vücuttaki toksinlerin idrar yoluyla atılmasını sağlar. Bu sayede bağırsak ve midedeki zararlı bakteri sayısını da azaltarak bu organların sağlıklı çalışmasını destekler.

- Dermis tabakasındaki deforme hücreleri yenileyerek cilde parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.

- Bağırsaklardaki parazitleri azaltarak kabızlığın yaşanmasını engeller.