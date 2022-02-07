Vişneli lokum tarifi: Çay yanına 10 dakikada hazırlanan enfes tatlı

Vişneli lokum tarifi veren Şef Hatice Akman, en kolay tatlı tarifini sizler için hazırladı. Çay ya da kahve yanına yakışan vişneli lokum tarifine bayılacaksınız.

Vişneli lokum tarifi nasıl yapılır?

Vişneli lokum malzemeler

5 ça bardağı vişne suyu

3 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı limon suyu

Üzeri çin

1 su bardağı Hindistan cevizi

Vişneli lokum nasıl yapılır?

Çay yanına kolay tatlı arayanlar için vişneli lokum kurtarıcı olacak. Önce Hindistan cevizi hariç bütün malzemeyi bir pişirme tenceresine alın ve karıştırın. Kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 3 dakika karıştırın ve ocaktan alın. Bir tepsinin içini ıslatın ve pişirdiğiniz lokumu tepsiye dökün. Spatula yardımı ile düzeltin ve buzdolabında 1 buçuk saat bekletin. Dilimleyip Hindistan cevizine bulayın. Vişneli lokumlar hazır. Afiyet olsun...