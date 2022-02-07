Vişneli lokum tarifi: Çay yanına 10 dakikada hazırlanan enfes tatlı
Vişneli Lokum tarifi nasıl yapılır? Lokum, içerdiği nişasta ve şekerle tam bir enerji deposudur. Bu haliyle lokum, vücudun yapı taşlarından biri olan karbonhidratlar grubundadır. Vişneli lokum tarifi veren Şef Hatice Akman, en kolay tatlı tarifini sizler için hazırladı. İşte çay ya da kahve yanına vişneli lokum tarifi...
Vişneli lokum tarifi veren Şef Hatice Akman, en kolay tatlı tarifini sizler için hazırladı. Çay ya da kahve yanına yakışan vişneli lokum tarifine bayılacaksınız.
Vişneli lokum tarifi nasıl yapılır?
Vişneli lokum malzemeler
- 5 ça bardağı vişne suyu
- 3 yemek kaşığı nişasta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı limon suyu
- Üzeri çin
- 1 su bardağı Hindistan cevizi
Vişneli lokum nasıl yapılır?
Çay yanına kolay tatlı arayanlar için vişneli lokum kurtarıcı olacak. Önce Hindistan cevizi hariç bütün malzemeyi bir pişirme tenceresine alın ve karıştırın. Kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 3 dakika karıştırın ve ocaktan alın. Bir tepsinin içini ıslatın ve pişirdiğiniz lokumu tepsiye dökün. Spatula yardımı ile düzeltin ve buzdolabında 1 buçuk saat bekletin. Dilimleyip Hindistan cevizine bulayın. Vişneli lokumlar hazır. Afiyet olsun...