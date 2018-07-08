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Vişne; toplayana 70 üreticisine ise 35 lira kazandırıyor

Kütahya’nın Pazarlar, Şaphane ve Simav ilçelerinde geçen yıl 3-4 liraya satılan vişne alım fiyatlarının 1,5 liraya düşmesi, üreticiyi zor durumda bıraktı.

08 Temmuz 2018 Pazar 13:20
Vişne; toplayana 70 üreticisine ise 35 lira kazandırıyor

Yılda yaklaşık 35 bin ton vişne üretiminin olduğu bölgede, üreticiler vişne toplayan bir işçiye günlük 70 lira ödeme yapıyor.

Bir işçi ise günde 70 kilogram civarında vişne toplayabiliyor. Bir kilogram vişne 1,5 liradan satıldığında ise bir işçinin günlük topladığı vişneden üreticiye yaklaşık 35 lira kalıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 13:20
  1. vişne

YORUM YAZ

  • Ali RüzgarAli Rüzgar1 sa önce
    Ramazanda kirazın kilosunu 10-12 TL ye satıyordunuz. Ramazandan sonra da simsiyah geçmiş kirazları 3 tl den satıyorlar... Fırsatçı şerefsiz adiler...
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