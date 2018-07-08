Vişne; toplayana 70 üreticisine ise 35 lira kazandırıyor
Kütahya’nın Pazarlar, Şaphane ve Simav ilçelerinde geçen yıl 3-4 liraya satılan vişne alım fiyatlarının 1,5 liraya düşmesi, üreticiyi zor durumda bıraktı.08 Temmuz 2018 Pazar 13:20
Yılda yaklaşık 35 bin ton vişne üretiminin olduğu bölgede, üreticiler vişne toplayan bir işçiye günlük 70 lira ödeme yapıyor.
Bir işçi ise günde 70 kilogram civarında vişne toplayabiliyor. Bir kilogram vişne 1,5 liradan satıldığında ise bir işçinin günlük topladığı vişneden üreticiye yaklaşık 35 lira kalıyor.
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