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Vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli malzemeleri

Reçel denildiği zaman akla ilk gelen hiç kuşkusuz 'vişne'dir. Bu leziz reçeli zahmetsizce evinizde hazırlamanız mümkün. İşte günlerdir aklınızı kurcalayan "Vişne reçeli nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı. Peki, vişne reçeli malzemeleri nelerdir?

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:44
Vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli malzemeleri

Reçel denildiği zaman akla ilk gelen hiç kuşkusuz 'vişne'dir. Bu leziz reçeli zahmetsizce evinizde hazırlamanız mümkün. İşte günlerdir aklınızı kurcalayan "Vişne reçeli nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı. Peki, vişne reçeli malzemeleri nelerdir?

Sağlık için son derece faydalı

Ölçülü tüketildiği zaman vişne sağlık için son derece faydalıdır. Kalp ve damar sağlığını koruyan, Alzheimer riskini azaltan vişne içerdiği antioksidanlar sayesinde yıllara meydan okumanıza yardım eder. Peki, bu leziz meyvenin rüzgarını kış aylarına taşımak mümkün mü?

Vişne reçeli nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 kilo toz şeker
  • 1 kilo vişne
  • Yarım limon suyu 

Reçel yapmak için öncelikle vişneleri güzelce yıkayın.

Arzu ederseniz kürdanla arzu ederseniz de özel bir aparatla vişnelerin çekirdeklerini çıkarın.

Vişneler temizlendikten sonra tencereye bir kat vişne bir kat şeker şeklinde dizin.

Tencerenin kapağını kapatın ve meyvenin suyu salması için en az 5 saat bekleyin.

5 saatin sonunda tencereyi ocağa alın.

Ara ara reçeli karıştırın.

Reçel kıvam alınca tencereye yarım limonun suyunu ekleyin.

Limon ekledikten sonra reçeli 5 dakika daha kaynatın.

Ocağın altını kapatın ve reçelin ılınmasını bekleyin.

Ilınan reçeli kavanozlara boşaltın ve kapaklarını sıkıca kapatın.

Kahvaltıların vazgeçilmezi vişne reçelinizi serin ve karanlık bir yerde kış boyu saklayabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:44
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