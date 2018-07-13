Vişne reçeli nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 kilo vişne,

1 kilo 250 gram toz şeker,

1 yemek kaşığı limon suyu,

1 tatlı kaşığı tereyağı.

NASIL YAPILIR?

Vişneler yıkanır ve sapları ayıklanır.

Ayıklanan vişnelerin ortasına pipet yardımı ile bastırılır ve çekirdekleri çıkartılır. (Çekirdeklerle uğraşmak istemezseniz, çekirdekleri çıkartmadan da vişne reçeli yapabilirsiniz.)

Çekirdekleri çıkartılan vişneler, ince tabanlı derin bir çelik tencere içerisine alınır.

Üzerine toz şeker ilave edilir ve 1 gece bu şekilde bekletilir.

Ertesi gün tencere harlı ateşte kaynamaya bırakılır.

Kaynamaya başlayınca içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ilave edilip karıştırılır ve kısık ateşte yaklaşık 20 dakika kaynatılır.

Vişne reçeli, kıvamını alınca içerisine 1 yemek kaşığı limon suyu ilave eklenir ve 3- 5 dakika daha kaynatılır.

Reçel, temiz ve kuru cam kavanozlara doldurulup, kapağı sıkı sıkı kapatılır.

Not: Tereyağı reçelin köpüklenmesini engellemek için konur.