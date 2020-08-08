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Dünya

Virüsün çıkış noktası olarak bilinen ülkelerden yeni vaka sayıları gelmeye devam ediyor

Dünyayı etkisi altına alan virüsün çıkış noktası olarak bilinen Çin ve Güney Kore'de vaka sayıları durmak bilmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:38:00 -
Virüsün çıkış noktası olarak bilinen ülkelerden yeni vaka sayıları gelmeye devam ediyor

Dünyadaki insanlığı tehlike altına alan virüs salgını yüzünden çeşitli iddialarla suçlanan Çin'de son 24 saatte 31 koronavirüs vakası tespit edildi. Virüsün çıkış noktası olan Çin'de toplam vaka sayısının 84 bin 596'a çıktı. Salgın sürecinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 634.

Güney Kore'de son 24 saatte 43 yeni vaka

Virüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Güney Kore'de son 24 saatte 43 yeni vaka ile karşılaşıldı. Güney Kore'de bu zamana kadar virüs testi pozitif çıkan 13 bin 629 kişi viriüsü yendi. 

 
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Yorumlar

Kara

Aman ne çokmuş. Patladı sayılar patladı..
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