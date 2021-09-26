Virüsün boğaza ve akciğere inmesini engelliyor! Kişnişin faydaları saymakla bitmiyor

Aşotu olarak da bilinen kişniş tohumunun içeriğinde sineol ve linoleik asitler bulunur. Bu iki asit sayesinde kişniş tohumu güçlü bir bakteri temizleyici görevi görür. Yemek ve salatalarda sıklıkla kullanılan kişniş hakkında uzmanlar özellikle ağız gargarası yaparak virüslerin boğaz ve akciğere inmesini engellediğini söylüyor. Peki Kişniş tohumunun faydaları nelerdir? Ağız içi yaraları için kişniş yağı işe yarar mı?

Kişniş, çoğu ülkede baharat olarak kullanılırken, taze yapraklarıyla diyet salatalarında ve köküyle de mutfaklar da tüketiliyor. Kişniş insan sağlığına faydası saymakla bitmiyor. Maydanoz ailesine ait olan kişniş, aş otu olarak da bilinir. Tohumlar bitkiye dönünce görüntü olarak maydanoza çok benzer ancak yapraklarındaki girinti çıkıntı maydanozunkinden fazladır.

Akdeniz bitki örtüsüne uygun olarak yetişir. Anavatanı tam olarak bilinmese de Orta Doğu, Latin Amerika ve Çin gibi ülkelerden tüm dünyaya yayılmıştır. Güneşi bol seven bir bitkidir. Bilimsel adı Coriandrum sativum'dır. 20-60 santimetre yüksekliğinde, tüysüz, bir yıllık ve otsu bir görüntüye sahiptir. Doğu mutfaklarında genellikle et yemeklerinde ve turşu yapımında kullanılır. Kişniş yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılmasının yanı sıra kozmetik sanayisinde de ham maddedir. Tohumu ve bitkisinin yanı sıra tohumlar öğütülerek içeriğindeki yağda çıkartılarak kullanılır.

'Mikrop öldüren ot'

Kişnişi uzmanlar özellikle sonbahar ile beraber daha çok tüketilmesi gerektiğini önerir. Güçlü bir mikrop öldürücü olduğundan hastalıkların daha hızlı atlatılmasını sağlar. Yemeklere özellikle de turşulara konulması tavsiye edilir. Anadolu da mikrop öldüren ot olarak bilinir.

Ağız içi yaraları için kişniş yağı

İçeriğinde kuarsetin ve apigenin gibi flavonoidler maddeleri barındıran kişniş bu sayede güçlü antioksidan özelliğine sahiptir. Özellikle iltihabı temizlemede inanılmaz faydaları olan kişniş, alternatif tıpta sıkça kullanılmıştır. Bunun yanı sıra kişniş yağı mide rahatsızlıklarına da fayda sağlar. Ülser ve reflü gibi hastalıklara doğal ilaçtır. Ağız içi yaraları için ılık suyuna bir kaç damla damlatıp karıştırın gargara olarak kullanabilirsiniz. Kandaki iyi kolesterol seviyesini yükselterek kalk ve damar hastalıklarına iyi gelir. Yapılan araştırmalarda kişniş yağının hiperglisemiyi kontrol altında tutar.

Kişniş tohumunun faydaları nelerdir?

Göz sağlığına oldukça faydalıdır. İçerdiği A vitamini ile görme sorunlarının önüne geçmektedir.



Kişniş içerdiği B vitamini ile sinir sistemine destek sağlamaktadır. Uykusuzluk, yorgunluk ve stres gibi sorunları azaltmada yardımcı olmaktadır.



Kalp krizi ve felç gibi riskli hastalıkların oluşmasını aza indirmede yardımcıdır. Aynı zamanda kolesterol seviyesini de dengelemektedir.



Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kişniş, içerdiği antibakteriyel özellik sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korumaktadır.



Ağız kokusunu gidermekte ve ağızda oluşan yaraların enfeksiyona yakalanmalarını engellemektedir.



Kalsiyum açısından zengin olan kişniş, kemiklerin uzun yıllar boyunca sağlıklı ve güçlü kalmasını sağlamaktadır.



İçerisinde bulunan uçucu yağ asidi sayesinde cilt problemlerinin daha hızlı iyileşmesini sağlamaktadır.

Kişnişin yan etkileri var mı?

Rahim kaslarını gevşettiği için gebe kadınlar için tehlikelidir. Ayrıca güçlü bir toksin atıcı olduğundan emziren annelerin tüketmeden önce uzmana başvurması gerekir. Maydanoza alerjisi olan insanlarında tüketmesi sakıncalıdır. Ciltte kaşıntı ve döküntüye neden olur. Aşırıya kaçıldığı ishale yol açar.

Kişnişin kullanımı

Yemeklerin yanı sıra çay olarak da tüketimi tercih edilir. Yeşil yapraklarından tohumlarına kadar yemeklere lezzet katmak için tercih edilen kişniş özellikle Doğu mutfağında tercih edilir. Nohutlar haşlanıp yoğurtla beraber tüketilmesini genellikle diyet yapanlar tercih eder. Güçlü bir toksin atıcı olan bu şekli aynı zamanda uzun süreli toklukta sağlar. Bağırsakları çalıştıran kişnişi ezip bitki çayı yapılır.