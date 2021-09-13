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Kadın - Aile Virüste 'çocuk' korkusu
Kadın - Aile

Virüste 'çocuk' korkusu

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği Sorumlusu Uzm. Dr. Binnaz Çelik, çocuklarda korona virüs vakalarında ciddi bir artış yaşandığını söyleyerek, "Bizim yatan hasta sayımız 5’i geçmiyordu ancak şu anda 15-20 seviyesinde, pandemi poliklinik sayılarımız 100’lere dayandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 12:52:00 -
Virüste 'çocuk' korkusu

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği Sorumlusu Uzm. Dr. Binnaz Çelik, çocuklarda korona virüs vakalarında ciddi bir artış yaşandığını söyleyerek, "Bizim yatan hasta sayımız 5’i geçmiyordu ancak şu anda 15-20 seviyesinde, pandemi poliklinik sayılarımız 100’lere dayandı. Çocuklar daha önceki döneme göre korona virüsü maalesef daha ağır geçiriyorlar" dedi.
Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği Sorumlusu Uzm. Dr. Binnaz Çelik, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, delta varyantının ortaya çıkmasından sonra çocukların korona virüsten daha fazla etkilendiğini kaydetti. Çocuklardaki vaka sayılarında çok fazla artış yaşandığını dile getiren Çelik, "Çocuklarımızın daha önce korona virüsten etkilenme durumu çok azdı. Özellikle pandeminin başlangıç döneminde ve sonrasında ama delta varyantı ortaya çıktıktan sonra çocuklarda da erişkinler kadar çok olmasa da önceki gördüğümüz çocuk vakalarına göre çok fazla artış var. Özellikle adölesan dönemindeki çocuklarda ciddi bir artış görüyoruz ve daha önceki döneme göre maalesef daha ağır geçiriyorlar. Bizim yatan hasta sayımız 5’i geçmiyordu ancak şu anda 15-20 seviyesinde, pandemi poliklinik sayılarımız 100’lere dayandı. Ciddi bir çocuk vaka artışı görüyoruz ve artık çocuklarda ciddi semptomlar gösterebiliyor" diye konuştu.

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