Virüsleri yok ediyor! Yeşil mandalinanın inanılmaz faydaları

Yeşil mandalina, C vitamini deposu olmasıyla birlikte üst solunum yolları hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa karşı birebir geliyor. İçeriğinde güçlü çözücü maddeler barındıran ve bol etli olan yeşil mandalina, uzmanlar tarafından sıkça tavsiye ediliyor. Ayrıca yeşil mandalina, virüs öldürücü güçlü maddeler de içeriyor.

Uzmanlar, yeşil mandalinanın özellikle boğaz ağrıları ve balgam sökmede etkili olduğunu söylüyor. Yapılan birçok araştırma, bu inanılmaz meyvenin karaciğer sağlığına da iyi geldiğini göstermiştir.

Peki yeşil mandalina nelere iyi geliyor? İşte yeşil mandalinanın sağlığa bilinmeyen faydaları...

- Beta karoten ve C vitamini bakımından zengin olmasıyla birlikte özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında yaşanan üst solunum yolları hastalıklarına karşı birebirdir.

- İçerdiği A vitamini ile birlikte göz sağlığını korur, ileri yaşlarda görülme ihtimali olan katarak gibi sorunları önler.

- Kan basıncını dengeler. Kandaki mikrobu temizler ve yağ oranını azaltır.

- Kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer.

- Yüksek tansiyonu önler, damar sertleşmesini engeller.

- Güçlü bir antioksidandır. Bu sayede vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Lif bakımından da zengindir. Uzun süreli tokluk hissi verir. Diyet yapmak isteyenler için birebirdir. Kilo vermeye yardımcı olur.