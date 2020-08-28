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Gündem Virüsle mücadelenin en iyi örneği camiler oldu
Gündem

Virüsle mücadelenin en iyi örneği camiler oldu

Son günlerde artan koronavirüs vakalarının ardından yeni kısıtlamaların gelebileceği konuşulurken, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun uyarılarına rağmen, vatandaşlar halk otobüslerinde, kalabalık alanlarda ve özellikle plajlarda virüse karşı önlemleri bıraktı. Ancak camilerdeki kısıtlamanın kalkması ile ilk günden beri kılınan namazlarda maske-mesafe kurulana ciddi şekilde uyulması, koronavirüsle mücadelede camileri en iyi örnek haline getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:13:00 -
Virüsle mücadelenin en iyi örneği camiler oldu

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Akit’e konuşan uzmanlar ise daha önce camilerde namaz kılınmasına itiraz edenlerin şu anda plajlarda tedbirsiz şekilde tatil yaptığına dikkati çekerek “O eleştirenler şimdi camilere bakıp örnek almalı” ifadelerini kullandı.

Sadece koronavirüsle mücadelede değil, din görevlilerinin her konuda topluma örnek olduğunu ifade eden Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Bilinçli bir kesimin bize yönelik haksız söylemlerde bulunması ziyadesiyle bizi üzmüştü. Din görevlisinin tanımında ‘Toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli münevver insanlar topluluğu’ sözü vardır. Biz insanları hem manevi hem de maddi hastalıklardan korumak konusunda hassas ve örnek olmalıyız. Çünkü bizim kitabımız bunu emrediyor. Sevgili Peygamberimiz bunu bize söylüyor. Virüsle mücadelede de topluma örnek olmak için bütün teşkilat olarak el birliği ile en iyi örneği sergilemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar da sergilediğimizi düşünüyorum. Gerçekten camilerimiz bu süreçte tüm topluma örnek oldu” dedi.

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt ise şunları söyledi: “Müslümanları, camileri eleştirenler örnek alsınlar artık. Camilerin avlusunda, içinde cuma namazları ve beş vakit namazlarda milletin sağlığı için gereken hassasiyeti cemaat gösterirken, maalesef cami cemaatini eleştirenler şimdi plajlarda, tatillerde tedbirsizce geziyor. Ve onlar yüzünden toplumun sıkıntıya gireceğinden endişe duyuyoruz. O zihniyet şu an toplumun korkulu rüyası. Bırakın mesafeyi maske bile takmıyorlar.”


Yeni Akit Gazetesi
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