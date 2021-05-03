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Yerel Virüse rağmen tek göz odada toplandılar! Büyük ceza
Yerel

Virüse rağmen tek göz odada toplandılar! Büyük ceza

Konya'da kısıtlamalara rağmen bir odada toplanan 14 kişiye 47 bin TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 10:44:00 -
Virüse rağmen tek göz odada toplandılar! Büyük ceza

Edinilen bilgiye göre, Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Sadıkhacı Mahallesi’nde yer alan ve köy odası olarak tabir edilen eve vatandaşların toplandıkları ve sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği yönünde gelen ihbarı değerlendiren Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

İhbarın yapıldığı köy odasına saat 23.00 sıralarında baskın düzenleyen ekipler, ışıkların söndürülmesi ve kapının açılmaması üzerine mekandakileri pencereden tespit etti.

Ekipler içeriye girerek odada bulunan 14 kişiye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesinden işlem yaparak toplam 47 bin 600 liralık idari yaptırım kararı uyguladı.

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