Virüse karşı en etkili silah güçlü bağışıklık

Korona virüs süreciyle birlikte uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime yeniden başlayan çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, ailelerin en çok merak ettiği konular arasına girdi. Uzman Diyetisyen Gülen Mavi Canlı, ailelere önerilerde bulunarak, sürecin nasıl işlemesi gerektiği hakkında bilgiler verdi.

Çocukları korona virüsten korumak için bağışıklıklarını güçlendirmenin önemli olduğunu dile getiren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Uzman Diyetisyeni Gülen Mavi Canlı, “Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalıktan olduğu gibi korona virüsten de korunabilmek mümkün. Bunun için de özellikle çocuklar için beslenme büyük önem taşıyor” dedi.

Çocukların doğru beslenme alışkanlığı kazanmasında büyüklerin tutumunun oldukça önemli olduğunu belirten Diyetisyen Canlı, “Okul çağında kazanılan beslenme alışkanlıkları, yetişkinlik dönemindeki beslenme alışkanlıklarını da etkilemekte, ebeveynlerin çocuklarının bu dönemde doğru beslenme alışkanlıkları edinmesine yardımcı olmaları gerekmektedir. Okulların açılmasıyla birlikte çocukların beslenme düzeni de değişmeye başladı. Yaşadıkları tempo ve yeni çalışma düzeni beraberinde beslenme sorunlarını da getirebiliyor. Herhangi bir hastalık olmadan çocuğun yemek yemede güçlük oluşturmasının nedenleri, yaşından dolayı fizyolojik durumunun gerektirdiği enerji ve besin gereksinimlerinin ne kadar olduğunun bilinememesi ve çocuğun seçme arzusuna yer verilmemiş olmasıdır. Yedirmede çocuğun seçme arzusu ve kararları da göz önüne alınmalıdır. Çocuğun almayı reddettiği yiyeceği vermekte ısrar etmek doğru bir davranış biçimi değildir. Yemek yeme hususunda çocuk ile büyük arasında meydana gelen anlaşmazlık, annelerin belli saatlerde ve fazla miktarda yiyecek vermedeki ısrarlarından kaynaklanabilmektedir. Anneler kendi çocuklarını başkalarıyla kıyaslayarak az yediğini söylerler. Her çocuğun metabolizma hızı, vücut yapısı aynı olmadığına göre aynı miktarda yiyecek alması da beklenilmemelidir. Çocuklar seçmekte serbest bırakılırsa daha iyi bir beslenme alışkanlığı kazanabilmektedirler” ifadelerini kullandı.