Virüs ve bakterileri söküp atıyor! Kara mürverin inanılmaz faydaları...

Güçlü antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığa karşı koruma sağlayan kara mürver, vücuttaki virüs ve bakterileri temizleyen inanılmaz bir besindir. Bilimsel adı "Sambucus nigra" olan kara mürver, C vitamini bakımından oldukça zengin olmasıyla birlikte ilaç ve kozmetik sektöründe de kullanılmaktadır. Ayrıca demir eksikliği olanlar için doğal bir ilaçtır.

Peki kara mürverin faydaları nelerdir? İşte, her derde deva olan kara mürverin vücuda inanılmaz etkileri...

- C vitamini deposu olmasıyla birlikte bağışıklığı güçlendirir, artan antikorların yüksek ateşe neden olma ihtimalini düşürür.

- Sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı doğal ilaçtır.

- Lifli yapısıyla birlikte bağırsakların fonksiyonlarını arttırır, kabızlığı önler.

- Mide duvarını güçlendirir, ülser ve reflü oluşmasını önler.

- Güçlü bir iltihap kurutucudur.

- Genizde biriken balgamın kolayca sökülmesini sağlar.

- Vücudu toksinlerden arındırır.

- Kan ve idrar yolunda enfeksiyon birikmesini önler.

- Hücreleri yeniler, cildin alt tabakası olan dermisin deforme olmasını önler. Ayrıca cilde parlak ve canlı bir görünüm kazandırır.

- Yapılan birçok araştırma, kara mürverin güçlü bir kanser savaşçısı olduğunu göstermiştir.