Virüs kurbanını kapalı ortamda buluyor

Havaların soğumasıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla hastanelere başvuruların arttığı uyarısında bulunan Güven Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Doğukan Işıkoğlu, kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilmeye başlanmasının da enfeksiyon riskini artırdığını kaydetti.

Dr. Işıkoğlu, “Havaların soğumasıyla birlikte daha çok kapalı alanlarda zaman geçirmemiz ve bu alanlarda çok fazla kişinin aynı anda bulunması önemli bir etkendir. Ayrıca havalandırma önlemlerinin alınmaması da bu durumu fazlasıyla tetikleyen ayrı bir olaydır. Hava soğuk bile olsa aralıklı olarak hem evimizi hem ofisimizi hem de ortak zaman geçirilen kafe-restoran gibi mekanları uygun şekilde havalandırmalıyız. Bu ortamlarda hasta bireylerle vakit geçirilmesi durumunda özellikle havalandırma koşullarını sağlayamazsak karşılaşılan virüs yükü fazla olacağı için bulaş riski artacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu dönemde birçok hastalığın alevlendiğini vurgulayan Işıkoğlu, şunları aktardı:

“Başta alerjiler, astım, üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları (soğuk algınlığı, grip, domuz gribi, RSV), artritler, güneşten daha az yararlanmamız üzerine vitamin D eksikliği, özellikle insanları sonbahar ve kış dönemi etkileyen mevsimsel duygu durum bozukluğu, ayrıca yine bu durumla ilişkili olabilecek mide-bağırsak hastalıkları (gastrit, reflü, huzursuz bağırsak sendromu) olmak üzere birçok hastalık bu dönemde alevlenebilmektedir. Ayrıca sonbaharda değişken hava şartları vücut düzenini de etkilemektedir. Havaların soğumaya veya ısınmaya başlamasıyla birlikte gün içi sıcaklıklarındaki ani yükselme ve düşmelere vücudumuz hemen uyum sağlayamaz. Bu uyumu sağlamak için çalışırken vücudumuz refleks olarak kaslarımızı kullanır ve dolayısıyla yorulur. Özellikle kış dönemlerinde D vitamini gibi bağışıklık sistemi için önemli olan vitaminlerin eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatır.”

Dr. Işıkoğlu, olası enfeksiyonlara karşı özellikle riskli grupların ve yakınlarının grip aşısı yaptırması gerektiğini söyledi.

KOAH VE ASTIM HASTALARI DİKKAT

Dr. Işıkoğlu, KOAH ve astım hastalarına da şu uyarılarda bulundu:

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“Kuru ve soğuk havaların özellikle havayolunu kurutması nedeniyle üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarını tetiklemekte; KOAH ve astım hastalarının özellikle kapalı alanlardan ve kalabalık ortamlardan kaçınması gerekmekte. Bu ortamlar sıklıkla havalandırılmalı, mümkün olduğu ölçüde maske takılması ve sosyal mesafenin sağlanması, sarılma-tokalaşma gibi eylemlerden uzak durulmalı. Ayrıca sağlıklı ve dengeli beslenme, başta yürüyüş olmak üzere spor ve egzersizlerinin ihmal etmemeleri hastalıkla karşılaştıklarında güçlü bir bağışıklıkla mücadele etmelerine yardımcı olacaktır. Son olarak da özellikle doğal yöntemlerle C vitamini destekleri almaları önemli olacaktır. Bunların dışında yapılacak kontrollerinde saptanan vitamin eksikliklerini de doktorları tarafından önerilen şekilde kullanmaları gerekmektedir.”