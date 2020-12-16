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Sağlık Virüs, karaciğer yetmezliğine neden oluyor!
Sağlık

Virüs, karaciğer yetmezliğine neden oluyor!

Prof. Dr. Onur Yaprak, "Akut yetmezliğe yol açan sebeplerin başında bazı virüsler, mantar ve ilaç zehirlenmeleri geliyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 23:19:00 - 2020-12-16 23:26:12
Virüs, karaciğer yetmezliğine neden oluyor!

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Prof. Dr. Onur Yaprak, ameliyatın karaciğer yetmezliği, siroz gibi durumlarda gerçekleştirildiğini belirterek, "Karaciğer naklinde hastalanmış karaciğer ameliyatta tamamen çıkarılıp, yerine kadavra donörden alınan tam veya canlı donörden alınan parça karaciğer nakledilir." diye konuştu.

'Karaciğer hayati öneme sahip'

Prof. Dr. Yaprak, karaciğerin vücut için hayati öneme sahip görevleri olduğunu vurgulayarak, "Karaciğer, vücudumuzdaki en büyük ve kanlanan organdır ve ağırlığı ortalama bir kişinin kilosunun yüzde 2’sine tekabül eder. Karaciğerin olmazsa olmaz başlıca önemli görevlerinden biri; yediğimiz besinlerle alınan karbonhidrat, protein ve yağların birçok kimyasal işlemden geçirilip metabolizmasının sağlanması ve vücutta kullanılır hale getirilmesidir. Ayrıca safra üretimi ve salgılanması, ağız yoluyla alınan ilaçların ve kimyasal maddelerin zararlı etkilerinin temizlenmesi, bağışıklık sisteminin desteklenmesi, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan pıhtılaşma faktörlerinin üretilmesidir." diyerek karaciğerin bu görevlerini yerine getirememesinin karaciğer yetmezliği olarak adlandırıldığını söyledi.

Virüs ve ilaç zehirlenmelerinin karaciğere olumsuz etkileri

Karaciğer naklinin hastalanmış olan karaciğerin ameliyatta tamamen çıkarılıp, yerine kadavra donörden alınan tam bir karaciğer veya canlı donörden alınan parça karaciğerin nakledilmesi olduğunu açıklayan Prof. Dr. Yaprak, "Karaciğer yetmezliği gelişen kişilerde yetmezlik akut yani ani gelişmiş olabileceği gibi, kronik yetmezlik yani yıllardır hasta olan bir karaciğer zemini de gelişmiş olabilir. Bu durumda karaciğer yukarıda saydığımız görevlerini yerine getiremez. Akut yetmezliğe yol açan sebeplerin başında bazı virüsler, mantar veya ilaç zehirlenmeleri gelmektedir." dedi.

Prof. Dr. Yaprak, sözlerine şöylre devam etti:

"Her karaciğer sirozunda nakil yapmıyoruz. Bunun için siroza bağlı hastanın karaciğer fonksiyonlarının bozulmuş olması, karnında ve bacaklarında idrar söktürücü ile atılamayan sıvı birikimi ve ödem gelişmesi, sarılığın gelişmesi, yemek borusunda varis gelişmesine bağlı tekrarlayan kanamalar olması, kasların erimesi, şuur bulanıklığı gelişmesi gibi birçok bulgudan bir veya birkaçı olduğunda karaciğer nakli öneriyoruz."

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