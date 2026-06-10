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Yerel Viranşehir'de yürek yakan manzara! Bir yıllık emek göz açıp kapayıncaya kadar kül oldu!
Yerel

Viranşehir'de yürek yakan manzara! Bir yıllık emek göz açıp kapayıncaya kadar kül oldu!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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Viranşehir'de yürek yakan manzara! Bir yıllık emek göz açıp kapayıncaya kadar kül oldu!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yollarbaşı Mahallesi’nden gelen feci bir yangın haberi, tarım işçisinin ve köylünün ne denli zor şartlar altında üretim yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi. Çiftçi Enver Zencirci'ye ait arpa ekili tarlada, araziden geçen elektrik tellerinden sızan kıvılcımlar nedeniyle bir anda alevler yükselmeye başladı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde büyük emeklerle ektiği arpa tarlası gözlerinin önünde kül olan çiftçinin feryadı yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yollarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çiftçi Enver Zencirci'ye ait arpa ekili tarla araziden geçen elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar nedeniyle alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu mahalleli ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden mahalleli, traktörlerle tarlaya girerek yangını söndürmeye çalıştı. Bir yıllık emeğinin gözleri önünde kül olduğunu gören çiftçinin feryadı ise yürekleri dağladı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 60 dönümlük tarladaki yangına müdahale etti. Mahalleli ile birlikte yapılan çalışmayla yangın diğer ekili arazilere sıçramadan söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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